¡Increíble! Todas las telenovelas en las que apareció Yahir y que seguro ya habías olvidado

Mucho antes de convertirse nuevamente en uno de los rostros más comentados de la televisión gracias a La Casa de los Famosos México, Yahir ya había conquistado la pantalla chica desde otra faceta.

Aunque el público lo identifica principalmente como cantante, el sonorense también cuenta con una trayectoria como actor que comenzó poco después de su paso por La Academia.

Así comenzó la carrera actoral de Yahir

Su aventura en las telenovelas comenzó en 2003, cuando TV Azteca apostó por él como protagonista de Enamórate. En esta historia juvenil, Yahir interpretó a Yahir Jiménez, un joven millonario apasionado por la música.

Enamórate marcó el debut de Yahir como protagonista de telenovela, apenas un año después de su participación en la primera generación de La Academia. Cuartoscuro

El melodrama, en el que compartió créditos con Martha Higareda, significó su primer gran acercamiento a la actuación y le permitió demostrar que podía desenvolverse frente a las cámaras más allá de los escenarios.

Las telenovelas de Yahir que quizá ya habías olvidado

Un año después llegó Soñarás, otra producción de corte juvenil en la que el cantante volvió a ocupar el papel principal. En esta ocasión interpretó a Rey, un personaje relacionado con las aspiraciones artísticas, acompañado por Sandra Echeverría.

Tras su primer éxito actoral, Yahir protagonizó Soñarás, donde volvió a interpretar a un personaje relacionado con el mundo de la música. Cuartoscuro

La historia reforzó la conexión entre la imagen musical de Yahir y los personajes que interpretaba en televisión.

Después de unos años alejado de los melodramas, regresó en 2007 con Bellezas indomables. Allí dio vida a Manuel Villaseñor, compartiendo créditos con Claudia Álvarez.

La producción representó un cambio respecto a sus primeros trabajos, pues la historia tenía un tono más adulto y dramático. Además, Yahir volvió a combinar sus dos grandes pasiones al participar musicalmente en la producción con el tema Márcame la piel.

En Bellezas indomables, el cantante dejó atrás los papeles juveniles y exploró una faceta más dramática junto a Claudia Álvarez. Cuartoscuro

La trayectoria de Yahir en las telenovelas

En 2010, el intérprete protagonizó Quiéreme tonto, una comedia romántica en la que compartió escena con la actriz colombiana Litzy. Su personaje fue Guillermo “Memo” Romeo, con quien exploró un registro mucho más ligero y humorístico.

Uno de sus trabajos más recordados fue Quiéreme tonto, comedia romántica que incluso le permitió recibir un reconocimiento por su actuación. Cuartoscuro

Este proyecto incluso le permitió obtener un reconocimiento por su trabajo actoral: el Tv Adicto Golden Award a Mejor actor en papel cómico, un detalle que quizá muchos de sus seguidores actuales desconocen.

Las telenovelas de Yahir en Televisa

Después de esta etapa en TV Azteca, Yahir dio el salto a Televisa con Mi marido tiene familia, producción de Juan Osorio estrenada en 2017. En la telenovela interpretó a Xavi Galán, un cantante de rock que atraviesa una etapa complicada en su carrera.

Años después, Yahir llegó a Televisa con Mi marido tiene familia, donde interpretó al cantante de rock Xavi Galán. Cuartoscuro

El papel resultó especialmente cercano a su propia experiencia como músico y le permitió mantenerse ligado a la música dentro de la ficción. Además, participó en otros proyectos televisivos.

En 2017 tuvo una aparición especial en Hoy voy a cambiar y años después regresó a la ficción con La desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron.

En esta producción, Yahir interpretó a Santiago Ramírez, un personaje cuya historia tuvo un desenlace inesperado desde el primer capítulo, convirtiéndose en uno de los elementos que detonaron la trama principal.

En 2021, el artista regresó a los melodramas con La desalmada, producción protagonizada por Livia Brito y José Ron. Cuartoscuro

A esta lista se suman algunas participaciones televisivas menores que han sido asociadas con su trayectoria, aunque no todas tuvieron el mismo peso que sus papeles protagónicos.

Así, Yahir acumuló varias experiencias frente a las cámaras y demostró que su carrera nunca se limitó al canto.

Ahora, más de dos décadas después de su debut televisivo, su participación en La Casa de los Famosos México vuelve a poner bajo los reflectores a aquel artista que alguna vez pasó de los escenarios de La Academia a convertirse en protagonista de telenovelas.