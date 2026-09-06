Gala Montes regresa a La Casa de los Famosos México 2026; entra como nueva participante

¡Gala Montes está de vuelta en La Casa de los Famosos México! La actriz sorprendió a los habitantes y al público al ingresar nuevamente al reality, pero esta vez para incorporarse de lleno a la competencia de la temporada 2026.

La llegada ocurrió durante la gala de este domingo 6 de septiembre, después de varios días de especulaciones sobre la identidad del famoso que ocuparía el lugar que quedó disponible tras la salida de Aldo Rendón, quien abandonó el programa por motivos de salud.

Aunque en redes sociales circularon nombres como Yeri Mua, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta, finalmente fue Gala Montes quien apareció en el carrusel y cruzó nuevamente las puertas de la casa, confirmándose que su participación no será únicamente como invitada, sino como una habitante más.

Su ingreso ocurrió en una noche especialmente movida para el reality, pues Flor Vigna se convirtió en la sexta eliminada de la temporada, después de quedar nominada junto a Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz.

Gala Montes vuelve a La Casa de los Famosos dos años después

Para Gala Montes, entrar a La Casa de los Famosos no es una experiencia desconocida. La actriz formó parte de la segunda temporada de la versión mexicana en 2024 y logró permanecer durante 71 días, convirtiéndose en una de las integrantes del llamado Team Mar.

Junto a Mario Bezares, Karime Pindter, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo, Gala logró llegar hasta la final y terminó como la tercera finalista de aquella edición, en la que Mario Bezares obtuvo el triunfo.

Su paso por el programa, sin embargo, también estuvo marcado por varias polémicas y enfrentamientos. Uno de los más recordados fue el que protagonizó con Adrián Marcelo, con quien sostuvo diferencias prácticamente desde las primeras semanas de competencia.

La tensión entre ambos alcanzó uno de sus puntos más altos durante la madrugada del 3 de septiembre de 2024, cuando protagonizaron una fuerte discusión; horas después, Adrián Marcelo abandonó el reality.

El regreso de Gala Montes podría cambiar el juego

Ahora, Gala Montes llega a una competencia que ya se encuentra avanzada y en la que los habitantes han establecido alianzas, rivalidades y estrategias durante varias semanas.

Su experiencia previa podría convertirse en una ventaja: la actriz ya conoce el aislamiento, las nominaciones, los posicionamientos y la presión que supone mantenerse dentro de un programa vigilado las 24 horas.

Su incorporación también representa un giro para los habitantes que continúan en competencia, quienes ahora tendrán que adaptar sus estrategias ante una participante que ya sabe lo que significa llegar hasta los últimos días de La Casa de los Famosos México.

El regreso de Gala Montes se produce además después de semanas en las que su nombre continuó relacionado con el reality. Incluso antes de su ingreso se había especulado sobre la posibilidad de que la producción recurriera a antiguos participantes para incorporarlos nuevamente al programa.

Dos años después de convertirse en una de las protagonistas de una de las temporadas más polémicas del formato, Gala Montes tendrá una segunda oportunidad para competir por el triunfo de La Casa de los Famosos México.