Otto Sirgo y su última voluntad: pidió que sus cenizas sean lanzadas al Popocatépetl

Otto Sirgo compartió con su familia cómo imaginaba su despedida, una petición que sus seres queridos buscan cumplir tras su muerte, ocurrida este 29 de septiembre a los 79 años. Su hija, Valerie Sirgo Morales, habló sobre ese deseo.

Amigos, familiares y compañeros acudieron a una funeraria de la Ciudad de México para darle el último adiós. En medio de la despedida, Valerie recordó aspectos de la vida de su padre que iban más allá de los escenarios.

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¿Cuál fue el último deseo de Otto Sirgo?

Llevar sus cenizas al Popocatépetl fue la voluntad que el actor expresó a su familia. Sin embargo, su idea incluía una forma particular de llegar hasta ese sitio: hacer el recorrido por aire y esparcirlas desde un helicóptero.

“Que lanzáramos sus cenizas en el Popo subidos en un helicóptero”, contó Valerie al hablar con los medios.

Para sus seres queridos, cumplir la petición es una manera de despedirlo como él quería. Aunque aceptaron hacerlo, todavía necesitan revisar las posibilidades y podrían cambiar la forma de trasladarse.

Otto Sirgo Prensa Danna

En lugar del vuelo que Otto Sirgo había imaginado, sus familiares contemplan acercarse por tierra. Su hija explicó que buscarán llegar hasta donde sea posible a pie para respetar el deseo de su padre.

“Obviamente dijimos que sí, con mucho gusto, pero trataremos de llegar lo más cerca posible a pie”, explicó.

Cuando le preguntaron por los permisos que podrían necesitar, Valerie señaló que apenas habían transcurrido unas horas desde la muerte del actor y todavía no tenían esa información.

“No, apenas pasó. O sea, sabíamos qué era lo que quería, pero apenas pasó, son las horas. No tengo idea”, respondió.

¿Por qué Otto Sirgo eligió el Popocatépetl para sus cenizas?

Detrás de la petición había un gusto que acompañó a Sirgo durante años. Observar los volcanes era algo que disfrutaba, especialmente las vistas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

“Le gustaban mucho los volcanes. Era una vista que disfrutaba mucho y eso siempre lo expresó. Le gustaba mucho la vista del Popo y del Iztaccíhuatl, siempre”, recordó Valerie.

Freepik/Mezcalent

La oportunidad de verlos desde otra perspectiva también le interesaba. Durante algunos viajes en avión, el actor aprovechaba para fotografiar los paisajes que encontraba desde las alturas y luego compartirlos.

“Tomaba fotos y compartía las vistas que había visto desde allá arriba”, dijo su hija.

Valerie Sirgo recuerda cómo fueron los últimos días de su padre

Respecto a su salud, Valerie confirmó que el actor había estado hospitalizado recientemente. Después pudo regresar a casa y permanecer acompañado por sus seres queridos.

“Sí, estuvo malito, pero salió y llegó su momento”, contó.

Sobre lo que había afectado al intérprete, su hija hizo referencia a su corazón. No obstante, durante esas declaraciones no precisó un diagnóstico ni una causa médica específica de su fallecimiento.

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“Se fue en paz y se fue muy tranquilo. Muy tranquilo. Prácticamente dormido. Estuvimos ahí con él, lo estuvimos acompañando hasta el último momento”, agregó.

Sus fotografías también formarán parte del homenaje

Otro proyecto que sus familiares desean realizar es una exposición con las fotografías que dejó. La intención es mostrar una actividad a la que Otto Sirgo dedicó tiempo y por la que obtuvo reconocimientos.

“Él expuso muchísimo, ganó premios por fotografía. Estuvo en el Club Fotográfico de México, en el Consejo Nacional de Fotografía. Entonces queremos exponer trabajo de él”, contó Valerie.

Con el paso de los años, los compromisos de su carrera actoral hicieron que esa faceta tuviera menos presencia. Su hija recordó que el público todavía puede verlo en las retransmisiones de sus telenovelas, mientras que su trabajo fotográfico quedó más alejado de la atención.

“Al final del día lo vemos en Las amazonas, en Rosa salvaje, que se repiten. Pero esa etapa quedó hace tiempo atrás, por cuestiones de trabajo”, explicó.

Sin una sede definida por ahora, la familia busca que las imágenes vuelvan a estar al alcance del público.