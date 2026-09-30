"Usar los momentos difíciles para crear algo positivo", Tigers Jaw habla del disco Lost On You

Los tormentos emocionales siempre desencadenan en mucha luz. Es casi una ley de vida bastante bien plasmada y explicada en las 11 rolas que componen el último disco de la banda Tigers Jaw, que tocará mañana en el Multiforo Alicia, como parte de su gira promocional.

Ben Walsh, voz y guitarra del grupo que comenzó en Scranton, Pensilvania, en 2005, nos contestó vía remota algunas preguntas a propósito de sus nuevas canciones.

¿Cómo han vivido esta gira al tomar en cuenta el lanzamiento del nuevo álbum?

Ha sido muy gratificante salir de gira con Lost on You por todas partes. Llevábamos mucho tiempo queriendo dar un show con la banda completa en México. Nos entusiasma armar un setlist que incluya una buena representación de nuestra carrera.

¿Habrá alguna sorpresa en la Ciudad de México o armarán un show diferente para esta ocasión?

Aún no hemos definido el setlist, pero armaremos algo que celebre en su mayoría nuestro nuevo álbum y que también abarque gran parte de lo mejor de nuestra carrera y las canciones que la gente siempre nos pide.

Lost on You habla sobre sentirte perdido y fascinado por alguien, ¿cómo ha cambió ese sentimiento al tocar el disco para muchas personas y ver su reacción?

Siento que al interpretar estas canciones en vivo nos resulta muy fácil perdernos dentro de ellas de una manera grandiosa. ¡También es genial ver cómo el público conecta con ellas!

Quizá sea uno de los álbumes más completos en la carrera del grupo, que comenzó con el lanzamiento de Belongs to the Dead (2006), el homónimo (2008), Two Worlds (2010) y que continuó con Charmer (2014), Spin (2017), I Won’t Care How You Remember Me (2021) y el material en cuestión.

Su primer acercamiento lo dieron en CDMX en 2019 como parte del Festival Marvin, en el Foro Bizarro, pero en esa cuestión sólo estuvieron Ben y Brianna (voz y teclados) en un formato acústico, que nos permitió escuchar canciones cool como Guardian, Plane vs. Tank Submarine y I Saw Water por mencionar algunas.

El nuevo disco tiene 11 canciones, algunas de ellas serán parte del show en el país. Destiny Recordings

¿Se sintieron encasillados en sonidos y letras particulares, quizá por la escena emo, una que necesitaban soltar para crecer como banda?

No me sentí encasillado y trato de no preocuparme demasiado por las opiniones externas al trabajar en música nueva. Pudimos tomar una gran variedad de riffs, ideas y jams para convertirlos en canciones que se sintieran frescas e inspiradoras, pero que a la vez siguieran sonando a Tigers Jaw.

En Anxious Blade Brianna compuso sobre la ansiedad mientras la experimentaba. Tenemos esta idea romántica de sufrir para crear nuestra mejor obra. ¿Escribir con ansiedad forma parte de esto y cómo consideran que es un proceso válido o saludable cuando lo único que queremos es estar bien?

Siempre hay un elemento de autorreflexión al escribir estas canciones. Nos entregamos en las interpretaciones y en las letras. No creo que tengas que sufrir para hacer buen arte, pero sí considero importante utilizar los momentos difíciles de nuestras vidas para crear algo positivo a partir de ellos. Ayuda a procesar las cosas, entenderlas y seguir adelante, como sucedió con esta canción.

En Light Leaks Through dicen que “la versión de la persona que extrañas ya no existe”...

Exactamente. A veces romantizamos las cosas un poco de más y extrañamos algo que, de todos modos, ya no está ahí.

Breezer evoca la idea de escapar de la realidad, ¿Ves Lost on You como un álbum sobre escapar, aceptar o aprender a vivir con el cambio?

Los temas cambian de una canción a otra, pero en general se siente como un disco sobre aprender a aceptar estas cosas y salir adelante.

Las bandas teloneras serán Cacomixtle y Contrareloj Destiny Recordings

¿Hay alguna canción cuyo significado haya cambiado para ti tras escucharla a través de la reacción del público?

El tema homónimo brinda un sentimiento de cierre tanto al álbum como al show en vivo. Abrimos nuestra reciente gira con It’s OK y cerramos con Lost on You, así que fue muy divertido darle el mism