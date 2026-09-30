De Ciudad de México a Nueva York

Por Fadlala Akabani*

De acuerdo con Tello (2010)*, desde los años 60 y con renovados bríos a partir del siglo XXI, instituciones internacionales (ONU, Banco Mundial), gobiernos y academia cambiaron el enfoque de la Gestión Pública de la esfera nacional al ámbito del desarrollo local; pasando de una aproximación economicista del análisis de regiones, municipios, provincias o departamentos (entidades federativas, en el caso mexicano), a un abordaje complejo que comporta las dimensiones económica, sociocultural y política. El Desarrollo Local es un proceso estructural de crecimiento que aprovecha al máximo los recursos locales y permite a las personas de un área local o regional experimentar un incremento continuo de su bienestar.

Circunscrito a este paradigma, el encuentro Urban 20 es una iniciativa diplomática para crear espacios de diálogo y encuentro entre alcaldes y autoridades locales de las naciones que integran el G20, con objetivo de incorporar las perspectivas, necesidades, propuestas y avances de las metrópolis a la discusión de los países que conforman el bloque.

En septiembre de 2026 el foro fue celebrado en las ciudades estadunidenses de Nueva York y Los Ángeles, donde las ciudades participantes colaboraron con ciudades observadoras e invitadas para identificar problemas comunes y oportunidades de acción frente a algunos de los desafíos más apremiantes en torno a tres prioridades clave: vivienda asequible; acción climática y sustentabilidad, y derechos de las personas migrantes.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, participó en el encuentro y presentó modelos implementados en la capital, como las Utopías y el Sistema Público de Cuidados; estrategias para combatir la desigualdad e incrementar el bienestar y la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Si bien la Constitución Política de la Ciudad de México (art. 9, apartado B) reconoce desde 2017 el derecho a recibir cuidados, brindar cuidados y autocuidado; ha sido Clara Brugada la principal impulsora de la Ley del Sistema de Cuidados, que fue promulgada en julio de 2026. En ella se define un sistema articulado –principios, instituciones, infraestructura, programas y coordinación interinstitucional– orientado a servicios públicos universales, gratuitos, suficientes y de calidad. La ley –concebida bajo la perspectiva de género e inspirada en marcos convencionales propuestos por CEPAL y ONU Mujeres– es interseccional e intercultural, prioriza infancias, adultos mayores, personas con discapacidad y cuidadoras no remuneradas, que son mayoritariamente mujeres.

En materia de vivienda, la mandataria capitalina abogó por la asequibilidad bajo la premisa de “construir sin expulsar”. El gobierno de Clara Brugada instrumenta acciones para garantizar vivienda social e incluyente, principalmente entre los jóvenes, con la meta de alcanzar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, destacando el Programa de Mejoramiento de Vivienda, la nueva Vivienda Pública en Renta, y la entrega continua de departamentos nuevos construidos por el INVI.

Avances como el Sistema de Cuidados y las Utopías –harto criticadas desde la óptica miope y clasista de la oposición– fueron reconocidas como referentes e inspiraciones por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un político joven, progresista, comprometido con el pueblo y la ciudad a la que representa, y que no ha tenido empacho en expresar su apoyo a Palestina.

Poco después, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Donald Trump calificó a México como epicentro del terrorismo continental, y Benjamin Netanyahu acusó a Mamdani de antisemita; posiciones absurdas que, sin embargo, encuentran eco en una oposición apátrida e inhumana.

*Referencia: Tello, M. D. (2010).

Del desarrollo económico nacional al desarrollo local: aspectos teóricos.

Revista CEPAL, 102, 51-67.

Disponible en: https://doi.org/10.18356/

*Analista