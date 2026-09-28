Huracán 'Polo' impactará dos veces en México: trayectoria y  estados afectados; 'Rachel' amenaza a Acapulco

El huracán Polo impactará dos veces el territorio mexicano, luego de que esta tarde tocará tierra en inmediaciones del municipio de Comondú, donde ya se instalaron algunos refugios para la población que pudiera resultar afectada por el ciclón, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Desde Baja California Sur, la funcionaria federal alertó que a partir de las 14:00 horas se intensificarán los vientos y lluvias en Baja California Sur debido a la cercanía del huracán Polo que, se prevé, tocará tierra entre las 16:00 y las 18:00 horas.

“Habrá un primer impacto esta tarde, sin poder determinar la hora, pero es en la tarde, entre las 4 y 6, como huracán categoría 2 o probablemente como categoría 3, no se ha podido determinar, en inmediaciones del municipio de Comondú”, detalló.

Ante ello, la coordinadora nacional de Protección Civil llamó a la población, principalmente de localidades de Comondú, Mulegé y Loreto -donde se prevén las mayores afectaciones- quedarse en sus casas y resguardarse para evitar ponerse en peligro debido al huracán, que obligó a que las autoridades cerraran las playas y a la suspensión de la navegación marítima.

La funcionaria detalló que hasta el momento 78 personas han sido evacuadas de forma preventiva.

Huracán Polo: Trayectoria EN VIVO

Sonora espera la embestida de Polo

Tras tocar tierra en Baja California Sur, el huracán Polo continuará su trayectoria y se adentrará en el Golfo de California para atravesarlo y tocar de nuevo tierra en México, esta vez en Sonora. El segundo impacto del ciclón ocurrirá el martes.

La coordinadora nacional de Protección Civil informó que, hasta el momento, las proyecciones indican que Polo ingresará de nuevo a tierra a través de la costa centro de Sonora.

“Continuarán intensificándose los vientos, las lluvias y el oleaje en Baja California Sur y en Sonora”, detalló.

Huracán Polo provocará lluvias torrenciales

El huracán Polo y su amplia circulación provocará lluvias puntuales torrenciales, de entre 150 a 250 mm, en el centro de Baja California Sur y el centro y sur de Sonora, así como lluvias muy fuertes en el norte de Sinaloa y el norte y oeste de Chihuahua, así como lluvias fuertes en el centro y sur de Baja California.

A las 6:15 horas, el ciclón se ubicó a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur-suroeste e Santa Rosalía, en Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Polo presenta actualmente vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora; se desplaza hacia el not-noreste a 17 kilómetros por hora.

Actualmente existe zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, en Baja California Sur, y zona de prevención por efectos de huracán desde unta Abreojos hasta San Fe, Baja California Sur. Desde Loreto hasta Santa Rosalía, en Baja California Sur, y desde Guaymas hasta Huatabampito, Sonora.

Se forma la tormenta Rachel

Otro ciclón tropical amenaza al territorio nacional con el surgimiento de la tormenta Rachel, la cual se ubica a405 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h; se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 km/h. Debido a su cercanía, la tormenta ocasionará lluvias muy fuertes en la costa y sureste de Guerrero y en la costa y suroeste de Oaxaca.

La tormenta tropical 'Rachel' se intensifica en el Océano Pacífico; sus amplias bandas nubosas amenazan con dejar lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca. NOAA/CIRA