¿Se va de Televisa? Galilea Montijo suelta la bomba y confiesa la fecha del fin de su contrato

Durante más de tres décadas, Galilea Montijo ha sido uno de los rostros más representativos de Televisa. Su presencia en programas como Hoy, realities y especiales la ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a circular versiones sobre una posible salida de la empresa, por lo que la presentadora salió a explicar cuál es realmente su situación laboral.

¿Qué está pasando con Galilea Montijo?

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Galilea habló con total sinceridad sobre el tema y sorprendió al revelar que su contrato con Televisa tiene una fecha de vencimiento muy cercana.

La conductora explicó que los contratos en la empresa ahora son de uno o dos años. IG

La conductora explicó que el convenio que actualmente mantiene con la televisora concluirá en diciembre, una declaración que rápidamente desató nuevas especulaciones sobre el futuro de su carrera.

No obstante, dejó claro que el fin de su contrato no significa necesariamente un rompimiento con la empresa. Según explicó, la forma en que Televisa maneja los acuerdos laborales ha cambiado con el paso del tiempo, por lo que hoy en día los contratos suelen ser mucho más cortos que hace algunos años.

Estoy con Televisa de aquí a diciembre", comentó la conductora.

Al tiempo que recordó que anteriormente los convenios podían extenderse por una década o incluso quince años. Después pasaron a cinco años, luego a tres y actualmente la mayoría tiene una duración de uno o dos años.

Aseguró que sigue siendo "100% Televisa" y agradeció su trayectoria en la televisora. IG

¿Galilea Montijo va a renovar su contrato con Televisa?

Aunque evitó adelantar si ya existen conversaciones para una renovación, sí quiso enviar un mensaje contundente sobre su relación con la empresa que la vio crecer profesionalmente.

Yo soy cien por ciento Televisa. A donde Televisa me diga, ahí voy a estar", aseguró, reiterando el agradecimiento que siente hacia la compañía donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria.

El futuro de Galilea en Televisa dependerá de lo que ocurra cuando venza su contrato a finales de año. IG

Las declaraciones también sirvieron para desmentir otra versión que circuló recientemente en redes sociales. Algunos medios aseguraban que la conductora habría recibido un supuesto "castigo" por parte de la televisora después de participar en Solo las más 2, un proyecto derivado de La Más Draga, situación que habría provocado incluso su ausencia en algunos eventos promocionales.

¿Galilea Montijo esta castigada por Televisa?

Galilea negó categóricamente esa versión y explicó que todo obedecía a cuestiones de calendario. Según detalló, su participación en dicho proyecto fue grabada desde el año anterior, por lo que resultaba imposible que existiera algún tipo de sanción relacionada con ese trabajo.

Este es el segundo año que lo hago y ya estaba grabado desde el año pasado", explicó.

Negó haber sido castigada por participar en un proyecto relacionado con La Más Draga. Especial

Dejó claro que su presencia en el programa había sido acordada previamente y que nunca existió algún conflicto con la empresa.

Galilea Montijo revela sus planes a futuro

Durante la charla también fue cuestionada sobre otro de los rumores que han rodeado su nombre en las últimas semanas: una supuesta oportunidad para trabajar como actriz en España. Con el buen humor que la caracteriza, Galilea respondió entre risas que nadie le había informado sobre ese supuesto proyecto.

Que me avisen cuánto me van a pagar y yo feliz", comentó divertida.

La presentadora reconoció que le gustaría trabajar temporalmente en otro país. Especial

Aunque descartó que exista una propuesta concreta, reconoció que desde hace tiempo tiene el deseo de desarrollar algún proyecto fuera de México.

La conductora confesó que le gustaría vivir durante algunos meses en otro país para participar en alguna producción, ya sea como actriz o como presentadora, aunque dejó claro que, por ahora, toda su atención continúa enfocada en los compromisos que mantiene con Televisa.

Incluso bromeó asegurando que no aspira a conquistar Hollywood, sino simplemente a experimentar nuevas oportunidades profesionales en el extranjero. Por ahora, el panorama parece claro: Galilea Montijo continuará formando parte de Televisa al menos hasta diciembre, cuando concluya el contrato vigente.

Después de esa fecha será la empresa y la propia conductora quienes decidan si escribirán un nuevo capítulo juntos. Mientras tanto, la presentadora sigue consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión mexicana.