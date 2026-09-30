Chad Lowe, actor de Pretty Little Liars, de luto: muere su hija Fiona a los 13 años

Chad Lowe, actor de Pretty Little Liars, enfrenta la muerte de su hija Fiona, de 13 años. Él y su esposa, la productora Kim Painter, dieron a conocer la pérdida mediante un comunicado en el que expresaron su dolor y pidieron privacidad para su familia.

Hasta el momento, no se ha hecho pública la causa del fallecimiento. La adolescente era la segunda de las tres hijas del matrimonio, que en los últimos meses había intentado reconstruir su vida después de perder su casa en los incendios de Pacific Palisades.

Chad Lowe y Kim Painter enfrentan la muerte de su hija Fiona

La familia confirmó el fallecimiento de Fiona. Sus padres no han hecho pública la causa de su muerte y solicitaron respeto mientras atraviesan el duelo.

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Según los reportes que citan a fuentes policiales, la adolescente murió este martes 29 de septiembre en su domicilio. Las autoridades recibieron el aviso a las 00:10 horas, sin que se hayan dado a conocer más detalles sobre las circunstancias.

Mediante un comunicado, los Lowe expresaron cómo les ha afectado la noticia y pidieron que se respete su espacio.

"Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos".

El mensaje también incluyó información de un servicio estadounidense de apoyo para personas que atraviesan crisis de salud mental.

Dentro de la familia, Fiona ocupaba el lugar de la hermana de en medio. Mabel, la mayor, tiene 17 años, y Nixie, la menor, tiene 10. El actor, de 58 años, y la productora, de 52, se casaron en 2010 y desde entonces han compartido su vida con sus tres hijas.

La felicitación con la que el actor celebró los 13 años de Fiona

Tras la muerte de Fiona, internautas han recordado la amorosa felicitación que Chad Lowe hizo a su hija hace un año para celebrar su cumpleaños número 13. El actor compartió una fotografía en la que aparecía sonriente y llevaba botas vaqueras.

"¡Hoy celebramos que Fiona se convierte oficialmente en adolescente!. "¡Sigue bailando por la vida, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!".

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Muerte de Fiona llega después de la destrucción de su casa

Meses antes de celebrar ese cumpleaños, los Lowe habían enfrentado un cambio difícil en su vida. A principios de 2025, el incendio de Pacific Palisades destruyó la vivienda donde habían crecido Mabel, Fiona y Nixie.

La evacuación obligó a la familia a abandonar su hogar. Casi un mes después, Chad regresó con las tres niñas para conocer el estado del lugar y ver lo que había quedado de la casa.

Entre las fotografías de esa visita, el actor publicó una imagen de sus hijas abrazadas frente a las ruinas.

"La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente admirable. Me maravilla su espíritu y resiliencia. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único propósito. Ser su padre es la mayor alegría y privilegio de mi vida".

Desde entonces, el matrimonio había intentado reconstruir su vida familiar junto a sus hijas. Ahora enfrenta el duelo por Fiona y ha solicitado privacidad para transitar este proceso.

¿Quién es Chad Lowe, padre de Fiona y hermano de Rob Lowe?

Con una carrera propia en televisión, Chad ha participado en producciones como Melrose Place, Urgencias, 24 y Pretty Little Liars. Uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria llegó en 1993, cuando ganó un premio Emmy por su trabajo en Life Goes On.

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Su hermano mayor, Rob Lowe, es conocido por títulos como St. Elmo, punto de encuentro y El ala oeste de la Casa Blanca. Sin embargo, ambos han desarrollado sus respectivas carreras dentro de la industria del entretenimiento.

Antes de formar una familia con Kim Painter, Chad estuvo casado con Hilary Swank.