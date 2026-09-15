Karina Torres explota contra Gema Garoa y Ese Pérez: ¿se acabaron Las Hienas?

Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez protagonizaron una fuerte pelea dentro de La Casa de los Famosos México 2026 que puso en riesgo la alianza de “Las Hienas”. El conflicto comenzó por la falta de presupuesto para comprar alimentos, luego de que Gema apostara el cien por ciento del dinero semanal para conseguir la inmunidad.

La decisión causó molestia entre varios habitantes, pues ahora deberán administrar la despensa disponible durante 14 días.

Karina Torres es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México. IG karina.torrea

¿Por qué pelearon Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez?

Al concluir la subasta por la inmunidad, Karina Torres cuestionó a Gema Garoa por permitir que la oferta llegara hasta el total del presupuesto destinado a los alimentos.

“Yo pensé que le iban a hacer al 50, güey. Yo dije el cincuenta es válido”, comentó Karina, quien consideraba aceptable sacrificar únicamente la mitad del dinero.

Ante el reclamo, Gema explicó que no fue la única responsable de que la cifra aumentara, pues diferentes habitantes participaron en la puja hasta alcanzar el 100%.

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026. Instagram: Gema Garoa

“No fui yo sola. Todo el que levanta la mano va aumentándole sesenta, sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco”, respondió para defenderse.

Sin embargo, la explicación no convenció a Karina, quien señaló que los participantes involucrados pensaron solamente en su permanencia dentro del reality y no en las necesidades del grupo.

“Con esto me están demostrando que están jugando individual y yo por eso tomo esa decisión”, afirmó Torres, marcando el primer distanciamiento entre las integrantes de “Las Hienas”.

Ese Pérez se enfrenta a Karina Torres por la comida

Durante la conversación, Ese Pérez intervino para insinuar que Karina estaba repitiendo las ideas de otras personas y no expresando una opinión propia.

“Ya te lavaron el coco”, le dijo.

Ese Pérez La Casa de los Famosos México

La influencer reaccionó de inmediato y dejó claro que también tenía derecho a preocuparse por las consecuencias de la subasta.

“Yo también estoy en la casa. Yo también como de aquí. ¿Tú cómo sabes?”, contestó.

En lugar de reconocer el problema que podría provocar la falta de presupuesto, Ese puso en duda que la producción permitiera que los participantes se quedaran sin alimentos.

“¿Tú crees que estás en un programa de tele y tú crees que la producción va a decir: ‘Ah, sí, que se pudran de hambre y que ay, que chillen’?”, planteó frente a sus compañeros.

Karina Torres IG karina.torrea

Sus palabras aumentaron la tensión porque algunos habitantes consideraron que estaba minimizando las consecuencias de haber comprometido todo el dinero destinado a la despensa.

Ese Pérez llama “infantil” a Yahir por racionar los alimentos

La pelea no terminó con el enfrentamiento entre “Las Hienas”. Más tarde, Ese Pérez discutió con Yahir por las reglas establecidas para dividir la comida disponible.

“Se me hace un poquito infantil hacer todo este tipo de cosas”, expresó Ese al cantante, en desacuerdo con las restricciones.

Yahir trató de explicarle que no solamente se habían quedado sin presupuesto para la siguiente semana. Debido a las condiciones de la subasta, los habitantes tendrán que sobrevivir durante 14 días con los productos que ya se encuentran en la casa.

Yahir, cantante. @yahirmusic

Por esa razón, el grupo decidió repartir y controlar algunos alimentos. Los ingredientes destinados a preparar las comidas generales, como pollo, cebolla y jitomate, quedarían fuera de esta división.

A pesar de la explicación, Ese propuso dejar la despensa abierta para que cada participante tomara lo que quisiera, sin llevar un registro de las cantidades disponibles.

Conforme aumentó el tono de la discusión, el integrante negó que estuviera buscando un enfrentamiento con Yahir, aunque volvió a calificar como infantil la decisión de racionar.

“No estoy aquí por la comida, carnal. No estoy ni peleándote”, aseguró.

Instagram: La casa de los famosos

Karina volvió a intervenir, esta vez para explicarle que nadie estaba prohibiendo el acceso a los alimentos. Su molestia aumentó porque consideraba que los argumentos de Ese no tenían sentido frente al riesgo de terminar la despensa antes de tiempo.

Por su parte, Brianda señaló que Ese Pérez veía la organización como una medida inmadura porque todavía no enfrentaban una verdadera escasez. Sin embargo, el objetivo del grupo era evitar llegar al punto de quedarse completamente sin comida.

Karina Torres y Gema Garoa aumentan la tensión

El conflicto alcanzó uno de sus momentos más fuertes cuando Gema ofreció compartir productos de su despensa personal, entre ellos jamón y queso. Con este gesto buscó apoyar a sus compañeros, pero también reclamó que las malas caras se dirigieran solamente hacia ella y no contra los demás participantes que elevaron la oferta.

Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026. IG: La casa de los famosos/ Gema Garoa

Karina interpretó sus comentarios como una petición de empatía. A su parecer, Gema no tuvo esa misma consideración con el resto de la casa cuando decidió continuar en la subasta.

“La realidad de las cosas, amiga, es de que si tú no pensaste en el cien por ciento, ¿por qué nosotros vamos a tener empatía contigo?”, le cuestionó.

En respuesta, Gema aseguró que no estaba buscando que comprendieran su decisión y que únicamente pretendía compartir sus propios alimentos.

“Te estoy dando yo mi comida”, repitió en varias ocasiones.

Foto: Instagram Karina Torres

Lejos de calmarse, la conversación se volvió más tensa cuando Karina insistió en que Gema esperaba recibir una consideración que ella no había mostrado durante la competencia por la inmunidad.

“¿Cómo pides algo que no diste?”, expresó repetidamente.

Presionada por los cuestionamientos, Gema manifestó que prefería abandonar la conversación antes de continuar con el enfrentamiento.