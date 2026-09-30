Iron Maiden setlist ¿Cómo llegar y qué debes saber del concierto?

Después de dos años de ausencia, Iron Maiden regresa a México y sus fans están a punto de volver a disfrutar de su música en vivo. La banda británica llegará a la Ciudad de México el próximo 2 de octubre, como parte de su gira Run For Your Lives World Tour 2026.

Si tienes pensado asistir, es importante que anticipes tu salida para evitar contratiempos y puedas disfrutar de esta noche de metal sin preocupaciones. Si todavía no sabes qué objetos puedes llevar, cuáles están prohibidos y cómo llegar al recinto, aquí te contamos todo lo que debes tomar en cuenta.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Iron Maiden en CDMX?

El próximo concierto de Iron Maiden tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros. La presentación está programada para las 21:00 horas.

La agrupación volverá a encontrarse con sus seguidores mexicanos para hacer vibrar el recinto con algunos de sus temas más emblemáticos, en una noche que promete reunir a varias generaciones de fanáticos.

Posible setlist de Iron Maiden

Aunque todavía no hay un setlist confirmado para su presentación en México, se espera que la banda interprete algunos de sus mayores éxitos.

De acuerdo con uno de sus conciertos recientes, estas son algunas de las canciones que podrían formar parte del repertorio:

Murders in the Rue Morgue

Murders in the Rue Morgue Wrathchild

Killers

Phantom of the Opera

The Number of the Beast

Infinite Dreams

Powerslave

2 Minutes to Midnight

Rime of the Ancient Mariner

Run to the Hills

Seventh Son of a Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

¿Qué objetos están prohibidos en el Estadio GNP?

Una de las dudas más frecuentes antes de asistir a un concierto es qué tipo de bolsas se pueden llevar. En el caso del Estadio GNP Seguros, únicamente se permiten bolsas de máximo 10 x 15 x 30 centímetros, de preferencia transparentes, así como cangureras.

Por otro lado, hay algunos artículos que están prohibidos y podrían ser retirados durante el acceso al recinto. Entre ellos se encuentran:

Objetos punzocortantes. Mascotas. Láseres. Comida y bebidas. Sombrillas. Aerosoles. Bolsas que superen las medidas permitidas. Botellas de cualquier tipo. Latas. Sillas y cobijas. Anforitas. Navajas. Pirotecnia. Gas pimienta. Drogas y sustancias ilícitas. Cámaras profesionales de fotografía o video. Equipo profesional de grabación de audio.

Antes de salir de casa, revisa las indicaciones del recinto para evitar contratiempos durante el ingreso y no tener que dejar tus pertenencias en los accesos.

Objetos prohibidos en el Estadio GNP Seguros. Foto: Canva

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Se encuentra en Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

Si planeas llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro, identificada con el color café.

Desde este punto podrás acercarte al recinto y dirigirte hacia los accesos correspondientes para disfrutar del concierto.

Para todos los fans de Iron Maiden, recuerda seguir estas recomendaciones, anticipar tu llegada y preparar todo lo necesario para disfrutar de una noche llena de metal, en el esperado regreso de la banda a México después de dos años.