Madonna arrasa con siete premios en los MTV VMAs 2026 ; Taylor Swift hace historia

Madonna dominó los MTV Video Music Awards 2026 al terminar como la artista más premiada de una ceremonia que también dejó un nuevo récord para Taylor Swift, consolidó a Sienna Spiro como una de las revelaciones musicales del año y rindió homenaje a figuras como Dolly Parton, George Michael y Nirvana.

Los VMAs se celebraron este domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Snoop Dogg como anfitrión y con Madonna y Taylor Swift como las dos artistas que llegaban con mayor número de nominaciones. Al final de la noche, ambas protagonizaron algunos de los resultados más importantes, aunque por razones distintas.

Madonna terminó con siete premios, incluido Artista del Año, mientras que Taylor Swift obtuvo Video del Año por The Fate of Ophelia y extendió su marca como la artista con más premios en la historia de los VMAs.

Madonna fue la gran ganadora de los VMAs 2026

La noche comenzó precisamente con Madonna. La cantante volvió a presentarse en los VMAs después de 23 años y abrió la ceremonia acompañada por Sabrina Carpenter para interpretar “Bring Your Love”.

La presentación continuó con Danceteria Afterhours, donde apareció Charli XCX y se sumaron cameos de figuras como Sombr, Julia Garner, Debi Mazar, Seth Rogen, Andrew Watt, Tony Ward y Fab 5 Freddie.

El regreso terminó anticipando lo que ocurriría durante el resto de la ceremonia: Madonna, quien encabezaba las nominaciones, cerró los VMAs 2026 con siete Moon Persons.

Madonna se llevó siete premios REUTERS

Además de Artista del Año, Confessions II y el universo audiovisual creado alrededor del disco obtuvieron varios reconocimientos, mientras que “Bring Your Love”, su colaboración con Sabrina Carpenter, también apareció entre los trabajos premiados.

Taylor Swift gana Video del Año y vuelve a hacer historia

Taylor Swift se quedó con uno de los reconocimientos más importantes de la ceremonia: Video del Año por The Fate of Ophelia.

El premio amplió el récord que Swift ya poseía dentro de los MTV Video Music Awards y la mantuvo como la artista más galardonada en la historia de la premiación.

MTV convirtió a Swift en la primera persona en recibir el Artist Director Honors, un nuevo reconocimiento creado para distinguir a músicos que han desarrollado una trayectoria detrás de la cámara y una identidad propia como directores de sus trabajos audiovisuales.

Taylor Swift en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards REUTERS

Tras recibirlo, la cantante aprovechó el escenario de los VMAs para estrenar el videoclip de “Patient Zero”, protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell.

Sienna Spiro se convierte en Mejor Artista Nuevo

Entre Madonna y Taylor Swift, una de las sorpresas de la noche llegó de una artista que apenas comienza su historia en los VMAs.

Sienna Spiro ganó Mejor Artista Nuevo, imponiéndose en una categoría en la que también competían Bella Kay, CORTIS, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Myles Smith y Stella Lefty.

Sienna Spiro ganó el VMA como Mejor Artista Nuevo REUTERS

Spiro no solo recibió uno de los premios principales: también debutó sobre el escenario de los VMAs con una interpretación de Great Expectations, presentación que recibió una ovación de pie.

Otro de los resultados destacados fue el triunfo de LISA en Mejor Pop por “Dream”, mientras que BTS consiguió Canción del Año con “SWIM”, confirmando nuevamente el peso del K-pop dentro de las principales categorías de la premiación.

Nirvana recibe el Video Vanguard Award

Los VMAs también reservaron uno de sus momentos más importantes para Nirvana.

Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario para recibir el Video Vanguard Award, reconocimiento entregado al grupo por su impacto en la cultura musical y audiovisual.

Durante el discurso, Novoselic recordó a Kurt Cobain, mientras que los integrantes hablaron de la vigencia que mantiene la banda más de tres décadas después de su irrupción en la música popular. A diferencia de otros artistas homenajeados con el Video Vanguard, Nirvana no realizó una actuación musical durante la ceremonia.

Foto: Reuters REUTERS

Dolly Parton y George Michael, los homenajes de la noche

La ceremonia también estuvo marcada por dos tributos a figuras que murieron recientemente o cuyo legado fue recordado durante la premiación.

Kacey Musgraves encabezó el homenaje a Dolly Parton con una interpretación de “I Will Always Love You”. La presentación comenzó con imágenes de archivo de la cantante antes de dar paso a Musgraves.

Por otro lado, George Michael fue recordado a diez años de su muerte mediante una actuación que reunió a RAYE, Sombr, Teddy Swims y Adam Lambert.

El homenaje se sumó a una noche en la que los VMAs apostaron tanto por las nuevas generaciones como por artistas estrechamente ligados con la historia de MTV.

Así, los VMAs 2026 terminaron con Madonna como la artista más premiada de la edición, Taylor Swift ampliando su historia dentro de los premios y Sienna Spiro obteniendo uno de los reconocimientos que tradicionalmente funciona como escaparate para las figuras que comienzan a ganar terreno en la industria musical.