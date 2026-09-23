¿Qué le pasó al sobrino de Karina Torres? Wendy reacciona ante comentarios del público

La situación familiar que atraviesa Karina Torres dentro de “La Casa de los Famosos México”, generó conversación en redes sociales, luego de que la influencer recibiera la noticia de que su sobrino, Emiliano Torres, enfrenta un delicado problema de salud.

La participante fue informada de la situación el lunes 22 de septiembre y, tras conocer lo ocurrido, no pudo ocultar su preocupación. Aunque evitó revelar detalles sobre el estado de su familiar, en distintos momentos del reality se mostró afectada e incluso buscó el consejo de Mariana Ochoa ante las circunstancias que enfrenta su familia.

Foto: Instagram emitorr_

¿Por qué Karina Torres pidió una oración por su sobrino?

En medio de la preocupación por Emiliano, Karina pidió a sus seguidores que se unieran en oración por la salud del joven.

Está muy delicado mi sobrino… Les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud”.

La influencer ha optado por mantener la mayor parte de la información en privado, por lo que algunos detalles sobre la condición de Emiliano han surgido a partir de versiones difundidas en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Emiliano Torres?

De acuerdo con información que comenzó a circular en redes, el joven habría sido hospitalizado después de presentar una acumulación de sangre en el estómago. También trascendió que habría sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia y que posteriormente se habrían presentado complicaciones.

El hermano de Karina, ha insistido en que será Emiliano quien explique lo sucedido cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.

En una entrevista con Badabun, el familiar de la influencer habló sobre la evolución del joven y aseguró que, pese a la delicada situación, presenta avances favorables.

Para todos que andan haciendo notas amarillistas, mi sobrino Emiliano, gracias a Dios, ahí la lleva. Ese tema de lo que sucedió, ya que Emiliano se los cuente. Pero ahora sí que por eso hay que tener mucho cuidado por si nos damos un golpe, es lo que le doy a entender a la gente, tengan cuidado de verdad porque nunca hacemos caso a esos golpes y ya después trae la consecuencia. Tiene 20 años y tiene una vida por delante, va para la semana y bendito Dios va bien, todo va marchando ahí, el de arriba y los doctores están haciendo lo que les toca”.

De esta manera, la familia ha pedido evitar especulaciones y esperar a que el propio Emiliano pueda compartir información sobre su estado de salud.

Foto: Instagram emitorr_

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la situación de Karina?

Ante la conversación que surgió en redes sociales, Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo en la que defendió a su amiga y explicó por qué Karina no fue informada inmediatamente sobre la situación de su sobrino.

La integrante de Las Perdidas señaló que la familia decidió mantener el asunto en privado mientras Emiliano permanecía bajo atención médica. De acuerdo con su explicación, fue hasta que la situación se complicó cuando consideraron necesario comunicarle lo ocurrido a Karina.

Wendy explicó que Rosa María Noguerón y el mánager de Karina, Joel Echeverría, hablaron con la mamá de la participante para determinar si era conveniente informarle lo que estaba sucediendo.

María y Joel hablaron con la mamá de Kari. Hablaron y le dijeron ‘a ver, señora, usted es la que tiene la última (palabra) de si se le dice a Karina o no. Y la mamá de Kari optó por pensarlo, analizarlo y decirles ‘mejor sí, ya le quiero decir’ por eso se le avisó a Kari”.

¿Por qué Wendy Guevara criticó los comentarios del público?

La también conductora, cuestionó a quienes comenzaron a señalar que informar a Karina sobre la salud de su sobrino tenía, como intención afectar su participación en el reality.

Wendy pidió tener empatía ante la situación y recordó que, independientemente de la competencia, se trata de un asunto familiar relacionado con la salud de una persona.

Vi comentarios tan pend#* diciendo ‘le quieren arruinar el juego a Karina, para que le dicen de su sobrino’, ¿no les importa una vida? Lo del sobrino de Kari tiene varias semanas y hasta que la cosa escaló a mayores se le tuvo que decir".

La creadora de contenido también explicó que la familia de Karina no pertenece al mundo del espectáculo y que, por esa razón, habría buscado manejar la información con discreción.

Foto: Instagram emitorr_

¿Quién es Emiliano Torres, sobrino de Karina?

Emiliano Torres es sobrino de Karina y también tiene presencia en redes sociales. En Instagram reúne alrededor de 33 mil seguidores, donde comparte fotografías y momentos de su vida cotidiana.

El joven ha aparecido en transmisiones y videos junto a su tía, con quien mantiene una relación cercana. Además, antes del inicio de “La Casa de los Famosos México”, mostró públicamente su apoyo a Karina y le deseó éxito en esta nueva etapa.

Ahora, Emiliano se encuentra bajo atención médica y su estado de salud ha provocado preocupación entre los seguidores de Karina, quien continúa dentro de la competencia mientras su familia enfrenta este momento con reserva.

Hasta el momento, los familiares han pedido prudencia y han evitado revelar información médica adicional, por lo que cualquier actualización deberá provenir de ellos o del propio Emiliano.