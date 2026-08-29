Brianda Deyanara abre su corazón en La Casa de los Famosos y revela por qué estuvo en coma

Brianda Deyanara contó uno de los momentos más difíciles que ha vivido: cuando tenía 21 años permaneció cinco días en coma después de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono.

La creadora de contenido compartió este episodio de su vida con sus compañeros de La Casa de los Famosos, entre ellos Yahir, Aldo Rendón, Flor Vigna y Luis Chaparro, a quienes relató cómo ocurrió el accidente que puso en riesgo su vida.

¿Cómo vivió Brianda Deyanara la intoxicación por monóxido de carbono?

La influencer contó que todo comenzó después de salir de bañarse, cuando empezó a sentir mareos. Pensó que lo mejor sería recostarse en su habitación para esperar a que pasara el malestar; sin embargo, poco después comenzó a convulsionar.

“Estaba yo en mi departamento, me desmaye y me convulsioné por muchas horas, entonces cuando me encontraron, me llevaron al hospital”

Brianda recordó que este episodio también fue muy doloroso para sus padres, quienes en ese momento se encontraban en Tijuana. Fue su mánager quien se comunicó con ellos para avisarles lo que había ocurrido.

Cuando llegaron al hospital, los médicos les informaron que la joven tenía apenas un 10 por ciento de probabilidades de sobrevivir, por lo que les pidieron que acudieran para despedirse de ella.

La creadora de contenido permaneció cinco días intubada y, durante ese tiempo, su familia viajó desde Sinaloa para acompañarla. Incluso contó que conserva fotografías de aquellos días, en las que aparece intubada y con un catéter venoso central.

¿Qué provocó el coma de Brianda Deyanara?

Brianda explicó que, debido a la gravedad de su estado de salud, sus padres decidieron trasladarla en automóvil hasta Tijuana, ya que sus pulmones no soportaban un viaje en avión.

Una vez ahí, fue sometida a diferentes estudios con médicos y neumólogos para intentar descubrir qué había provocado su estado. Sin embargo, durante los primeros días no lograban encontrar una explicación.

Ante la falta de respuestas, incluso llegó a pensar que quizá la altura de la Ciudad de México había afectado su salud.

Fue hasta después cuando una de las chicas a las que les rentaba su departamento se comunicó con ella y le reveló que había ocurrido algo similar.

“Hasta que un día me habla una de las chicas, a la que yo le rentaba y me dice, oye Bri para que estés tranquila pues quiero decirte que me pasó lo mismo que a ti. Vinieron a revisar el departamento y había una fuga de monoxido de carbono”.

Fue entonces cuando Brianda descubrió que la intoxicación por monóxido de carbono había sido la causa de la emergencia que casi le cuesta la vida.

Brianda Deyanara hace un llamado

A partir de su experiencia, la influencer hizo un llamado a las personas para que extremen precauciones en sus hogares y tomen medidas para prevenir una intoxicación por monóxido de carbono.

Brianda explicó que este gas puede ser especialmente peligroso porque no es fácil de detectar por los sentidos, por lo que recomendó contar con detectores en casa y mantener una adecuada ventilación.

“Aunque dijo que no quiso demandar. Sin embargo platico que este es indetectable en el cuerpo. E hizo un llamado al señalar que a la gente que el monoxido de carbono es como el gas ya quemado, no tiene olor, no tiene textura y es indetectable. Es importante que si pueden, tengan detectores en su casa, los venden super baratos, detecta. Es muy peligroso el monoxido de carbono, y siempre tener ventilación en casa”, platicó.

Brianda Deyanara revela que estuvo cinco días en coma por monóxido de carbono Foto: Canva

¿Qué causa el monóxido de carbono en las personas?

De acuerdo con Mayo Clinic, la intoxicación por monóxido de carbono ocurre cuando este gas se acumula en la sangre y reemplaza al oxígeno en los glóbulos rojos. Esto puede provocar daños graves en los tejidos e incluso causar la muerte.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor de cabeza.

Dolor de cabeza. Debilidad.

Mareos.

Náuseas o vómitos.

Falta de aire.

Confusión.

Visión borrosa.

Somnolencia.

Pérdida del control muscular.

Pérdida del conocimiento.

Brianda Deyanara revela que estuvo cinco días en coma por monóxido de carbono Foto: Canva

Aunque para Brianda Deyanara este episodio representa uno de los momentos más complicados de su vida, hoy recuerda lo ocurrido también como una oportunidad para compartir su experiencia y hacer conciencia sobre la importancia de prevenir una intoxicación por monóxido de carbono en casa.