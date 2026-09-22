Mariana Ochoa, primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026; se desatan memes

Mariana Ochoa se convirtió en la primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026, tras coronarse como vencedora de la prueba “La Boutique”, que fue conducida por Galilea Montijo la noche del pasado lunes 21 de septiembre.

La prueba de “La Boutique” consistió en elegir paquetes a la orden de Galilea Montijo, quien les indicaba el color y número para buscar. Aquellos que sacaran la placa roja, continuaban en la prueba por el boleto a la semana final; y quienes descubrían la placa negra, salían inmediatamente de la dinámica.

Mariana Ochoa, primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa, primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026. @lacasafamososmx

En la primera ronda, en donde que había que buscar bolsas con el color azul y número uno, los habitantes que avanzaron fueron Yahir, Gema, Ese Pérez, Karina Pérez, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Mariana Ochoa. Mientras que Brianda sacó la placa negra y salió del juego.

La segunda ronda se ordenó buscar una caja de color verde con el número 2. Los siguientes en pasar a la ronda dos fueron: Mariana Ochoa, Yahir, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Gema Garoa. Mientras que Karina Torres quedó eliminada.

La tercera ronda consistió en buscar cajas de color lila identificadas con el número 3. Los habitantes que sacaron la placa roja con el lema 'Continúa a la siguiente ronda' fueron: Memo Schutz, Gema Garoa, Ese Pérez, Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa. Yahir sacó la placa negra y quedó eliminado de la dinámica.

En la quinta ronda los habitantes tuvieron que buscar cajas rosas con moño azul con el número 5. Los siguientes en avanzar a la próxima ronda fueron: Gema Garoa, Memo Schutz y Mariana Ochoa. En esta ronda Ese Pérez quedó eliminado.

En la sexta ronda los tres últimos habitantes tuvieron que buscar cajas amarillas con el número 6. Los que pasaron a la última ronda fueron: Mariana Ochoa y Memo Schutz. Mientras que Gema Garoa se quedó a nada de llegar a la final de la dinámica.

En la última ronda se tenían que buscar cajas doradas y quien encontrara la chamarra dorada sería el ganador del pase a la semana final. La ganadora fue Mariana Ochoa.

De esta forma, Mariana Ochoa no pasará por el último proceso de nominación de esta semana y tendrá 10 mil pesos para hacer la última compra de Mercado Pago.

Declaraciones de Mariana tras su pase a la final

Luego de ganar en la dinámica, obteniendo así su pase a la final, Mariana Ochoa dio sus primeras impresiones a La Jefa.

En el confesionario, la cantante y participante en el reality dijo estar muy emocionada y consideró que su mamá le mandó la energía para quedar como primera finalista.

¡Estoy que no me la creo! Estoy muy emocionada, siento que mi mamá me mandó a todo el séquito celestial. ¡Gracias mamá, no lo puedo creer, estoy en la semana final!”, dijo.

La Jefa también le reveló a Mariana que esta semana nadie la puede nominar, pues ya tiene el pase a la semana final.

No sabía, pero me lo imaginaba porque es un pase directo y estoy que no me la creo”, añadió.

Además, cuestionada sobre lo que querían los demás habitantes: que fuera Memo quien se llevara el primer pase a la semana final; Mariana comentó:

La verdad es que a Memo la gente lo ha regresado cinco veces la gente, y se merece ganar algo en algún momento, ojalá gane algo esta semana. Tiene mucho cariño de la gente, pero ninguno me mencionó a mí, ni uno sólo”.

En tanto, confesó que cuando entró al proyecto soñó con llegar a la final de La Casa de Los Famosos México y ahora no podía creer está a solo un paso del gane.

Memes por el triunfo de Mariana en La Casa de los Famosos

Tras asegurar su lugar en la última etapa de la competencia, se generó un debate en redes sociales y usuarios no tardaron en crear memes de la primer finalista:

Mariana Ochoa, primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026. X

Mariana Ochoa, primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026. X

¿Cuándo acaba el reality?

El reality entró en su recta final luego de la gala de eliminación del domingo 20 de septiembre, en la que Cynthia Klitbo se convirtió en la octava y penúltima eliminada de la temporada. Con su salida, ocho habitantes permanecen dentro de la competencia y continúan en la lucha por llegar a la gran final.

Los famosos que siguen en el reality son:

Brianda Deyanara

Ernesto Laguardia

Ese Pérez

Gema Garoa

Karina Torres

Mariana Ochoa

Memo Schutz

Yahir

A partir de ahora, cada dinámica cobra mayor importancia, pues quedan pocas semanas para conocer al ganador de esta temporada.

La salida de Cynthia ocurrió a solo dos semanas de la gran final y también marcó el cierre definitivo de la habitación Malibú, por lo que Tulum se convirtió en el único cuarto disponible para los ocho habitantes que permanecen en el reality.

La gran final está programada para el domingo 4 de octubre de 2026. El habitante que consiga convertirse en el ganador de la cuarta temporada recibirá 4 millones de pesos.