Yahir pide perdón a su hijo Tristán y reconoce errores durante su lucha contra las adicciones

Yahir rompió en llanto durante una dinámica de La Casa de los Famosos México y pidió perdón públicamente a su hijo mayor, Tristán, al reconocer que algunas de las decisiones que tomó mientras intentaba ayudarlo con sus problemas de adicciones terminaron afectando la relación entre ambos.

A pocos días de la final del reality, los participantes participaron en una actividad en la que debían recordar experiencias que los marcaron, hablar de las personas que les rompieron el corazón y reconocer a quién consideraban que necesitaban ofrecerle una disculpa.

“Yo le tengo que pedir perdón a mi primer hijo”, comenzó Yahir con la voz entrecortada.

El intérprete de “La locura” recordó que durante años mantuvo una relación particularmente cercana con Tristán, pero la dinámica familiar comenzó a transformarse cuando aparecieron los problemas relacionados con el consumo de sustancias.

“A esta vida yo vine a ser papá, amo ser papá”, expresó antes de recordar el proceso que atravesaron juntos.

¿Por qué Yahir le pidió perdón a su hijo Tristán?

Durante su mensaje, Yahir no se disculpó por haberse alejado simplemente de su hijo, sino por la manera en que intentó resolver una situación que, según reconoció, terminó superándolo como padre.

El cantante explicó que buscó diferentes alternativas para que Tristán recibiera ayuda, entre ellas clínicas de rehabilitación y anexos, incluso cuando su hijo no estaba de acuerdo con ingresar.

“Quería solucionarlo de muchas maneras, mucha gente se empezó a meter y tocamos muchas clínicas de rehabilitación, anexos con los que él no estaba de acuerdo, que no quería y se llegó a partes en las que yo nunca creí llegar”, recordó.

En una entrevista de 2024, Yahir había contado que llevó a Tristán a cinco centros de rehabilitación y reconoció que uno de sus mayores aprendizajes fue entender que no podía obligar a otra persona a cambiar si esta no estaba preparada para hacerlo.

Yahir se molesta porque no arreglaron su voz en LCDLFM. @lacasafamososmx

La situación se remonta varios años atrás. Ya en 2016 el cantante había confirmado que su hijo, entonces adolescente, fue ingresado sin su consentimiento a un centro especializado después de que otros intentos de atención no consiguieran controlar el problema.

Con el tiempo, Yahir reconoció públicamente que la desesperación por ayudarlo también provocó decisiones que deterioraron el vínculo entre ellos.

“Extraño la relación que teníamos”

La reflexión dentro del reality terminó convirtiéndose en un mensaje directamente dirigido a Tristán.

“Por esos momentos que no estuve a tu lado, te quiero decir que te amo, que extraño la relación que teníamos, que aquí estoy siempre y que me disculpes”, expresó Yahir.

El cantante no aseguró que actualmente estén completamente distanciados. De hecho, la relación entre ambos ha mostrado señales de acercamiento durante los últimos años.

En noviembre de 2024, Yahir contó que después de un periodo complicado habían comenzado a construir una nueva relación y reiteró que su hijo podía acudir con él cuando necesitara apoyo.

El hijo de Yahir también enfrentó problemas de adicciones. Foto de IG: Tristán Yahir Ohton

Tristán también había expresado meses antes su intención de reencontrarse con su padre y aseguró entonces que había dejado atrás una etapa particularmente complicada de consumo.

Tristán ha apoyado a Yahir durante La Casa de los Famosos

La relación actual entre ambos quedó nuevamente en evidencia mientras Yahir permanece dentro de La Casa de los Famosos México.

Durante septiembre, Tristán salió públicamente en defensa de su padre después de los enfrentamientos que Yahir sostuvo con Gala Montes durante el breve regreso de la actriz al reality.

El joven aseguró que apoyaba a su papá y destacó la disciplina que ha mantenido durante su carrera. En aquella misma intervención habló de su propia experiencia con las adicciones y afirmó que anteriormente pasó 35 meses internado durante uno de sus procesos de rehabilitación.

La reacción mostró una relación diferente a la que ambos describían públicamente años atrás, cuando reconocían que prácticamente no mantenían contacto.

Yahir había reconocido que no podía obligar a su hijo a cambiar

Uno de los puntos que Yahir ha repetido al hablar sobre su experiencia como padre es que finalmente tuvo que entender los límites de lo que podía hacer.

En 2024 relató que inicialmente pensó que llevar a Tristán a diferentes centros podía ayudarlo a estabilizarse y comenzar un proceso de recuperación.

Sin embargo, después de años intentando intervenir, reconoció que el deseo de cambiar tenía que surgir de su propio hijo.

“Nosotros no podemos obligar a generar el cambio a nadie”, explicó entonces, al admitir que algunas de las decisiones que tomó como padre partieron del miedo y de la intención de encontrar una solución inmediata.

Entre lágrimas, terminó recordándole a su hijo que, pese a los años difíciles y los periodos de distanciamiento, sigue disponible para él.

“Te amo”, reiteró. “Aquí estoy siempre”.

bgpa