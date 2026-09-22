¿Karina Torres dejará La Casa de los Famosos? Estado de salud de su sobrino Emiliano preocupa 

Karina Torres reveló que su sobrino Emiliano permanece inconsciente después de ser sometido a una cirugía y presentar complicaciones en el riñón y los intestinos, una situación que mantiene preocupada a la creadora de contenido mientras continúa su participación en La Casa de los Famosos México.

Durante una conversación dentro del reality, Karina explicó que el joven llevaba alrededor de una semana enfermo y que, según la información que recibió de su familia, los médicos encontraron en su estómago lo que ella describió como una “bola de sangre” que se estaba necrosando. Posteriormente, Emiliano fue intervenido quirúrgicamente.

“Ya lo operaron, pero se le chingó el riñón y los intestinos, está inconsciente”, relató Torres mientras hablaba con Gema Garoa sobre la situación que atraviesa su familia.

¿Qué le pasó al sobrino de Karina Torres?

De acuerdo con lo relatado por La Perdida, Emiliano comenzó a sentirse mal aproximadamente una semana antes de que ella recibiera información más detallada sobre su estado.

Karina explicó que su familia le comunicó que los médicos habían encontrado una alteración en el abdomen que ella identificó como una “bola de sangre” y que posteriormente fue sometido a una operación. La creadora de contenido no proporcionó términos médicos más específicos ni explicó cuál fue el procedimiento realizado.

Después de la cirugía, Torres señaló que su sobrino presentó problemas en el riñón y los intestinos y que se encontraba inconsciente.

Durante la conversación, otra de las participantes intentó tranquilizarla al sugerir que en ocasiones los médicos mantienen a los pacientes en determinadas condiciones para evitar que realicen esfuerzos, aunque Karina no confirmó si éste es el caso de Emiliano.

Karina Torres y su sobrino Emiliano Captura de pantalla

Karina Torres se siente impotente por no estar con su familia

La situación ha afectado emocionalmente a la integrante de La Casa de los Famosos México, quien reconoció que la distancia le provoca una sensación de impotencia.

“No puedo hacer nada yo, o sea, más que esperar y pedirle a Dios”, expresó después de hablar sobre el estado de Emiliano.

La creadora de contenido señaló que recibió la información recientemente y pidió a sus compañeros hacer una oración por su sobrino.

En otro momento dentro de la casa, Karina volvió a referirse al tema frente a las cámaras y aseguró que, más allá de lo que ocurra dentro de la competencia, actualmente su prioridad es la salud del joven y la tranquilidad de su familia.

Karina Torres recibió críticas por sus comentarios contra Masad. IG karina.torrea

“Lo único que quiero es que esté mi familia tranquila y que mi sobrino esté bien, la verdad es lo único que me interesa”, señaló.

La influencer también reflexionó sobre la importancia de permitirse sentir tristeza y preocupación en momentos difíciles.

“Vida solo hay una”, comentó mientras explicaba que, aunque intenta mantenerse positiva, necesita también procesar lo que está ocurriendo fuera del programa.

“Está en las mejores manos”, dice Karina Torres

A pesar de la preocupación, Karina aseguró que confía en el equipo médico que atiende a Emiliano.

“Está en buenas manos, está en las mejores manos, está con los mejores doctores”, expresó, antes de señalar que por ahora solo puede esperar noticias de su familia y confiar en que el joven evolucione favorablemente.

Torres también reconoció que la situación le ha dificultado concentrarse dentro del reality.

“La neta me siento como ida”, confesó al hablar de los sentimientos encontrados que ha experimentado desde que recibió información sobre la salud de su sobrino.

Su preocupación se ha hecho evidente durante distintas conversaciones dentro de la casa, aunque por ahora no ha hablado de abandonar la competencia ni ha señalado que exista una decisión tomada respecto a su permanencia.

Karina Torres pide una oración por Emiliano

La creadora de contenido ha preferido mantener buena parte de la situación médica de su sobrino en privado, pero sí decidió compartir su nombre y pedir apoyo espiritual.

Durante la conversación con sus compañeros explicó que Emiliano es el familiar por quien actualmente está más preocupada y aceptó la propuesta de hacer una oración por él.