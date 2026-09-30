‘Verity: La Sombra de un Engaño’: en qué novela se basa y de qué trata el thriller psicológico

Imagina tropezar con el diario íntimo de alguien y descubrir los pensamientos más retorcidos y perturbadores que jamás se hayan llevado al papel. Verity: La Sombra de un Engaño es exactamente eso; y la película basada en el libro también tiene toda la vibra de un thriller psicológico.

La obra es el tipo de historia que termina manteniéndote despierto a las cuatro de la mañana, preguntándote si la maldad es un arte o una patología. Con giros argumentales, una tensión sofocante y un dilema moral que divide a los fans, la novela ha logrado situarse en la cúspide del thriller psicológico contemporáneo.

Lo que comenzó como un hito de recomendación de boca en boca ha escalado hasta inspirar debates en plataformas digitales, análisis minuciosos y una producción cinematográfica a estrenarse próximamente.

Verity: La Sombra de un Engaño de Colleen Hoover Planeta de Libros

¿En qué novela se basa la película de Verity: La Sombra de un Engaño?

Verity: La Sombra de un Engaño está basada en la novela del mismo título, escrita por la autora estadounidense Colleen Hoover. Fue publicada de forma independiente a finales de 2018 y posteriormente respaldada por un sello editorial.

Antes de la llegada de este relato oscuro, Colleen Hoover era conocida por sus dramas románticos juveniles y novelas de corte emocional, como Romper el círculo. Sin embargo, la autora decidió dar un giro estilístico adentrándose en el suspenso psicológico.

Aun cuando la novela gozó de una recepción entusiasta desde su lanzamiento, su verdadero estallido de popularidad masiva ocurrió un par de años después gracias a la comunidad literaria de las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram.

Este fenómeno orgánico convirtió a la obra en un elemento imprescindible de las librerías de todo el mundo, acumulando millones de copias vendidas y traducciones a múltiples idiomas.

Verity: La Sombra de un Engaño Amazon MGM Studios

¿De qué trata Verity: La Sombra de un Engaño?

La protagonista de la historia es Lowen Ashleigh, una escritora que atraviesa una severa crisis económica y un estado de duelo tras la muerte de su madre. Su suerte parece dar un giro inesperado cuando es citada para una reunión de negocios.

Allí conoce a Jeremy Crawford, el enigmático esposo de Verity Crawford, una de las autoras de novelas de suspenso más exitosas del planeta.

Verity ha quedado incapacitada tras sufrir un terrible accidente automovilístico, lo que le impide continuar escribiendo la aclamada saga de libros que la llevó a la fama. Jeremy le ofrece a Lowen un contrato multimillonario para que ejerza como autora fantasma (ghostwriter) y complete las tres entregas restantes de la serie ideada por su esposa.

Aceptando la oferta por pura supervivencia financiera, Lowen accede a trasladarse a la residencia de la familia Crawford para revisar las notas, esquemas y archivos de trabajo que Verity dejó desperdigados en su despacho antes del percance.

Verity: La Sombra de un Engaño Amazon MGM Studios

El thriller psicológico en el que se convierte Verity: La Sombra de un Engaño

Verity: La Sombra de un Engaño se transforma en un thriller psicológico cuando Lowen tropieza con un manuscrito inédito que jamás estuvo destinado a ver la luz pública: una autobiografía escrita por la propia Verity.

A medida que devora las páginas de este texto oculto, Lowen descubre confesiones espeluznantes que describen los pensamientos más oscuros y siniestros de la célebre autora.

El manuscrito revela una obsesión enfermiza por su esposo, una frialdad espeluznante hacia sus hijas gemelas, quienes fallecieron en trágicas y extrañas circunstancias antes del accidente de su madre, y pasajes que sugieren atrocidades inconcebibles en el seno del hogar.

Mientras lee el escrito, Lowen comienza a percibir inconsistencias en la condición médica de Verity. Siente que la mujer en la cama no está tan inerte como afirman los médicos, al tiempo que desarrolla una atracción intensa hacia Jeremy.

¿Cuándo se estrena la adaptación de Verity: La Sombra de un Engaño?

El arrollador éxito de ventas de la obra convirtió su adaptación al cine en un proyecto a cargo de Amazon MGM Studios. Verity: La Sombra de un Engaño cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por la ganadora del Oscar Anne Hathaway en el complejo papel de Verity Crawford.

Dakota Johnson asume el rol de la frágil y obsesiva escritora Lowen Ashleigh, y para encarnar a Jeremy Crawford, el actor seleccionado fue Josh Hartnett. Verity: La Sombra de un Engaño se estrena en cines el próximo 1 de octubre de 2026.