Cantante aprovecha la polémica del chef Salt Bae para exponer a Aldo de Nigris

La polémica que rodea a Aldo de Nigris por la elevada cuenta que pagó en un restaurante del chef Salt Bae continúa dando de qué hablar. Sin embargo, no todas las reacciones han sido críticas.

El cantante y creador de contenido conocido como "El Gallo y El Diablo" aprovechó la conversación que existe en redes sociales para compartir una historia que, según él, refleja el lado generoso del exfutbolista y ganador de La Casa de los Famosos México 2025.

Foto: Captura de video

¿Qué quiso "exponer" el cantante sobre Aldo de Nigris?

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante sorprendió al asegurar que también quería "exponer" a Aldo de Nigris. No obstante, aclaró que su intención era muy distinta a la de quienes lo han criticado en los últimos días.

Lejos de señalar una mala experiencia, explicó que quería reconocer públicamente un gesto que el influencer tuvo con él cuando apenas comenzaba a abrirse camino en la música.

Foto: Captura de video

¿Qué experiencia compartieron juntos?

"El Gallo y El Diablo" recordó que, tras el éxito de La Casa de los Famosos México, logró contactar a Aldo de Nigris para invitarlo a participar en el video musical de su versión de "Rosa Pastel", tema popularizado por Belanova.

De acuerdo con el cantante, el influencer aceptó colaborar sin pedir ningún tipo de pago, pese a que en ese momento gozaba de una gran popularidad luego de su participación en el reality.

El creador de contenido destacó que esa actitud lo marcó positivamente, ya que él apenas estaba iniciando su carrera artística.

Foto: Captura de video

¿Por qué decidió contar esta historia ahora?

El cantante explicó tras la controversia relacionada con el restaurante de Salt Bae en la Ciudad de México, consideró importante compartir una experiencia positiva.

Señaló que cuando una persona tiene buenos gestos con los demás también merece que se reconozca públicamente, por lo que aprovechó el momento para agradecerle el apoyo que le brindó.

¿Cómo respondió Aldo de Nigris?

La publicación no pasó desapercibida para Aldo de Nigris, quien respondió al mensaje con unas palabras de agradecimiento.