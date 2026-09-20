¡Mariana Ochoa revela romance secreto con Ernesto Laguardia! Él confiesa que tenía novia

Una confesión de Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos México sorprendió a sus compañeros y abrió un capítulo poco conocido de su pasado. La cantante recordó que hace más de 20 años salió con Ernesto Laguardia, quien también forma parte del reality, aunque en aquella época tenía novia.

La historia llamó aún más la atención porque el actor se encontraba presente y, más adelante, compartió su propia versión sobre aquellos encuentros, con detalles que Mariana aseguró desconocer en ese momento.

Mariana Ochoa confiesa que salió con Ernesto Laguardia cuando él tenía novia IG: @soymarianaochoa

¿Qué dijo Mariana Ochoa sobre su romance con Ernesto Laguardia?

Durante la convivencia en una de las fiestas de La Casa de los Famosos México, Mariana Ochoa recordó que Ernesto Laguardia la invitó a salir cuando ambos eran más jóvenes.

Te voy a decir algo que nada más he dicho allá arriba. Ernesto y yo salimos.

La revelación generó sorpresa entre los habitantes, quienes comenzaron a preguntarle qué había ocurrido entre ellos. Fue entonces cuando Mariana recordó aquel episodio sentimental de hace más de 20 años, que había permanecido fuera del conocimiento público durante años.

La historia tomó otro rumbo cuando Ernesto Laguardia confirmó que efectivamente había salido con Mariana. Sin embargo, agregó un dato que sorprendió a la cantante: en aquella época él tenía novia.

Mariana Ochoa confiesa que salió con Ernesto Laguardia cuando él tenía novia Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Ernesto Laguardia reconoce que salió con Mariana Ochoa mientras tenía novia

Después de escuchar el relato de Mariana, Ernesto Laguardia comenzó a reír, sin intervenir en el relato que dio la cantante.

No obstante, durante otra de las dinámicas del reality show, Laguardia contó su versión sobre aquella época después de ser cuestionado por Gema Garoa.

“Ernesto me debe una respuesta”, dijo la actriz mientras parte de los integrantes de la casa se encontraban reunidos.

Mariana Ochoa comenzó a bromear sobre la relación que tuvo con Laguardia y dijo:

Me invitó a salir y después nunca más me volvió a hablar. ¿Qué pasó o no pasó?, comentó Mariana.

Sí te volví a hablar y salimos varias veces, pero yo tenía novia, confesó el actor.

Mariana Ochoa confiesa que salió con Ernesto Laguardia cuando él tenía novia IG: @ernestolaguardiaoficial

Entre bromas, los participantes de la casa bromearon sobre la situación. Ese Pérez mencionó: “Tú eras la del gusto y la novia la del gasto”, mientras que Yahir cuestionó a Ochoa sobre si conocía la situación sentimental de Ernesto.

Aunque la cantante confesó no saber de la relación de Ernesto, él mencionó que ella sí sabía.

Finalmente, el actor no dio detalles sobre el romance con Mariana Ochoa, pero prometió que, de no ser expulsado esta semana, hablaría más sobre esa historia de amor que sucedió hace más de 20 años.

La confesión dejó abierta la posibilidad de conocer nuevos detalles sobre aquel episodio, especialmente porque ambos forman parte de la actual edición de La Casa de los Famosos México.

Hasta ahora, sus declaraciones permiten confirmar que salieron en aquella época, mientras que la situación sentimental de Ernesto quedó como uno de los puntos que generó mayor sorpresa entre los habitantes.

El recuerdo de aquella etapa también despertó el interés de los seguidores del reality, quienes retomaron la historia y las imágenes de archivo de ambos famosos. Así, un episodio que permaneció durante años fuera de los reflectores volvió a convertirse en tema de conversación dentro de la casa.