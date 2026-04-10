"A estas alturas...": Leonardo Aguilar lanza polémico mensaje tras reunión de Emiliano y Majo

La semana estuvo marcada por estrenos dentro del regional mexicano. Por un lado, Majo Aguilar presentó el video oficial de su tema "No vuelvas", mientras que Christian Nodal lanzó "Un vals".

Aunque ambos proyectos responden a estilos y trayectorias distintas, la coincidencia en fechas reavivó una conversación recurrente en redes con la supuesta rivalidad entre artistas cercanos al círculo Aguilar.

A esto se suma que Majo ha sido constantemente comparada con su prima Ángela Aguilar, una de las figuras más consolidadas del género. Aunque ambas han evitado confirmar cualquier conflicto, el público no ha dejado de contrastar sus carreras.

Emiliano y Majo: la reunión que sorprendió a todos

En medio de este contexto, un giro inesperado llamó la atención y, es que Emiliano Aguilar compartió fotos junto a Majo Aguilar, generando revuelo inmediato.

Las fotos los muestran en un ambiente relajado, compartiendo en una mesa e incluso brindando, lo que rápidamente despertó dudas sobre la naturaleza del encuentro. Algunos usuarios cuestionaron si las imágenes eran recientes o auténticas, pero esas dudas se disiparon cuando Emiliano publicó un video del momento.

En el video, se observa a Majo despidiéndose con naturalidad, mientras integrantes del entorno musical de Emiliano celebran el encuentro. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue la actitud del propio Emiliano, quien, entre risas, repitió varias veces: "La mejor prima del mundo".

La reacción de Leonardo Aguilar a la reunión de Emiliano y Majo

Tras la viralización de la reunión, los seguidores comenzaron a buscar reacciones del resto de la familia Aguilar. Sin embargo, tanto Leonardo Aguilar como Ángela Aguilar se mantuvieron en silencio… al menos directamente sobre el tema.

Pero fue Leonardo quien, días después, encendió nuevamente la conversación con una publicación en Instagram. El cantante aprovechó para promocionar su sencillo “Para bien o para mal”, aunque lo que realmente llamó la atención fue la frase que acompañó el post:

A estas alturas ya no hay nada que me asombre

El mensaje, breve pero contundente, fue interpretado por muchos como una reacción indirecta a la reunión entre Emiliano y Majo. Aunque no menciona nombres ni situaciones específicas, el contexto hizo que las especulaciones crecieran rápidamente.

¿Distanciamiento entre primas?

Uno de los puntos que más ha alimentado esta narrativa es la relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar.

Desde hace tiempo, seguidores han señalado un aparente distanciamiento entre ambas, basado en interacciones limitadas y declaraciones cuidadosas en entrevistas. Aunque ninguna ha explicado públicamente las razones, sí han dejado entrever que su vínculo no es cercano.

Este contexto ha llevado a que cualquier movimiento dentro de la familia, como el encuentro con Emiliano, sea interpretado como parte de una dinámica más compleja.

Redes sociales toman partido ante la polémica

Como ha ocurrido en otros casos dentro del espectáculo, las redes sociales han jugado un papel clave en amplificar la polémica. La reunión, el video, las frases y hasta los silencios han sido analizados al detalle por usuarios que buscan descifrar lo que ocurre detrás de cámaras.

IG

Por ahora, no existe una confirmación oficial de conflicto directo entre los involucrados. Sin embargo, la combinación de coincidencias, mensajes ambiguos y antecedentes familiares ha sido suficiente para mantener viva la conversación.

AAAT*