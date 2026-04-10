¡Ya hay Fruti-Jukinovela! La polemica de JD Pantoja, Kimberly y Steff interpretada por frutas

Lo que comenzó como un conflicto familiar terminó por convertirse en uno de los fenómenos virales más comentados en redes sociales. La polémica entre los influencers: Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Steff Loaiz,a dio un giro inesperado que captó la atención de millones de usuarios.

Lo que sorprendió no fue solo la intensidad del conflicto, sino la forma en que internet lo reinterpretó. A través de TikTok, creadores de contenido dieron vida a una narrativa alternativa: la llamada “frutinovela”, una serie animada que utiliza frutas como personajes para contar la historia.

Frutinovela de la polemica de Juan de Dios Pantoja, Kimberly y Steff Loaiza Captura de pantalla

¿Qué es la “frutinovela” y por qué se volvió viral?

La llamada frutinovela es un formato creado por usuarios de TikTok que convierte historias reales en narrativas ficticias mediante personajes animados, en este caso, frutas. Creadores digitales retomaron la polémica familiar para contarla como si fuera una serie dramática, con roles definidos: la hermana que enfrenta el conflicto, la figura influenciada y el supuesto antagonista.

Este formato ha logrado millones de reproducciones gracias a su tono accesible, que mezcla humor con dramatización. Así, facilita que más usuarios comprendan el contexto del problema sin necesidad de seguir todas las declaraciones originales.

En distintas cuentas de TikTok se ha replicado la historia de estos tres influencers, quienes se viralizaron por la situación de salud de la madre de Kimberly y Steff Loaiza. Una de las versiones más populares es la publicada por la cuenta Fruti Casos de la Vida Real.

En esta adaptación, el personaje inspirado en Steff es Stella, una cereza que cuida a su madre enferma en el hospital y pide apoyo a su hermana Fresakelly, que representa a Kimberly.

Sin embargo, Fresakelly pasa poco tiempo con su madre, ya que recibe una llamada de su esposo Jack, una naranja inspirada en Juan de Dios Pantoja, quien le exige que regrese a su lado.

A lo largo del video se muestran escenas basadas en los momentos más polémicos del conflicto, como la promesa incumplida de cubrir parte de los gastos hospitalarios. También se retrata una supuesta manipulación de Jack hacia Fresakelly, en referencia a las acusaciones que Steff ha hecho sobre la relación entre Kimberly y su esposo.

La narrativa incluso incluye a un personaje inspirado en Kenia Os, representada como “Manzana Os”, quien en la historia aparece brindando apoyo económico.

El desenlace de esta frutinovela presenta el final que muchos internautas esperan ver en la vida real: Fresakelly reacciona, se aleja de la naranja y regresa con su familia.

Frutinovela de la polemica de Juan de Dios Pantoja, Kimberly y Steff Loaiza IG

Así comenzó la polémica familiar de JD Pantoja, Steff y Kimberly Loaiza

El origen del conflicto se encuentra en un problema familiar relacionado con la salud de la madre de Kimberly y Steff Loaiza. A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, Steff acusó públicamente a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly y de no cumplir con acuerdos económicos para cubrir gastos médicos.

Estas declaraciones detonaron una ola de reacciones en redes sociales y provocaron que el tema escalara rápidamente. El conflicto incluye tensiones previas entre las hermanas, acusaciones cruzadas entre Steff y Juan y una exposición mediática constante que ha mantenido la controversia en tendencia.

Mamá de Kimberly Loaiza: ¿de qué está enferma y cuál es su estado de salud? IG

De hospitalización a escándalo viral

La situación se volvió más delicada tras la hospitalización de la madre de las influencers, lo que implicó gastos médicos elevados y desacuerdos sobre quién debía asumirlos. La discusión se intensificó cuando se hicieron públicas versiones contradictorias.

Mientras Steff Loaiza señaló un presunto incumplimiento en el apoyo económico, Juan de Dios Pantoja aseguró haber contribuido de manera significativa. Este intercambio convirtió un asunto privado en un tema de debate público, impulsado por la viralidad en redes sociales.

Foto: Captura You Tube canal: Steff Loaiza

Las acusaciones que encendieron la controversia

Uno de los puntos más sensibles del caso es la acusación de una posible manipulación dentro de la relación entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Steff ha insistido en que existiría un control en decisiones importantes, lo que generó preocupación entre seguidores.

Por su parte, Kimberly ha defendido públicamente a su esposo y ha pedido respeto ante la situación familiar. La influencer reaccionó con firmeza ante la polémica y mostró su molestia por la exposición del conflicto.

Este contraste de versiones ha dividido a la audiencia en redes sociales, donde el debate continúa y suma nuevas interpretaciones cada día.

El fenómeno alcanzó otro nivel cuando TikTok reinterpretó el conflicto como una narrativa episódica. Las frutinovelas presentan una versión simplificada del caso, donde los personajes adoptan roles definidos que facilitan su consumo: el villano, la víctima y la figura mediadora.

Más allá del entretenimiento, este caso refleja cómo las redes sociales tienen la capacidad de transformar conflictos reales en productos narrativos que amplifican su impacto. La frutinovela no solo resume la polémica, también la reimagina y la convierte en una historia que millones siguen como si se tratara de una serie.