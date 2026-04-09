Difunde video donde estudiantes detienen a Osmar "N" tras asesinar a dos maestras en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán reveló un video donde se observa cómo cuatro estudiantes de la preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas fueron quienes detuvieron a Osmar, de 17 años de edad, minutos después de que asesinara a dos de sus profesoras el pasado 24 de marzo.

Las imágenes muestran el momento en que Osmar camina hacia el exterior de la institución rodeado por sus cuatro compañeros, quienes lograron reducirlo físicamente tras arrebatarle el arma calibre R-15 con la que había abierto fuego momentos antes. Entre los jóvenes que actuaron se encontraba una mujer, quien junto con los demás compañeros llevó a Osmar con las manos hacia atrás, impidiendo que continuara con su ataque.

Osmar fue amarrado con un alambre por sus compañeros mientras llegaban a la institución elementos policiales, quienes finalmente concretaron la detención del menor de edad. Posteriormente fue trasladado a la capital michoacana.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, destacó que el arma utilizada por el joven durante el ataque es de fabricación casera, conocida como arma hechiza. Sus familiares dijeron desconocer de dónde la obtuvo.

El funcionario recordó que la audiencia tendrá continuidad el próximo 24 de abril donde se determinará su situación jurídica.