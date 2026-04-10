Daniel Gruener documenta enfermedad de Parkinson de actor de "Harry Potter"

Para el cineasta Daniel Gruener, el cine no sólo es un momento de esparcimiento, también es la oportunidad de acompañar y visualizar diversas situaciones que viven miles de personas. Una de ellas es la enfermedad de Parkinson, de la cual, cada seis minutos, una persona en el mundo es diagnosticada.

“Es una enfermedad muy pesada para la persona que lo padece. Como me dijo el máximo especialista de la enfermedad, el médico holandés Dr. Bloom, que obviamente forma parte de la película. Él describe lo que les sucede a las personas con esto y describe más de 120 cosas que le empiezan a pasar al cuerpo del ser humano.

“Lo que pasa es que, al exterior, una de las cosas que se alcanzan a ver, son estos movimientos involuntarios, que asociamos, con el Parkinson, pero en realidad ése es sólo una de muchísimas otras cosas que le están sucediendo a la persona”, compartió en entrevista con Excélsior.

El director responsable de cintas como Morirse en Domingo y Sobrenatural, comenzó a poner su atención en las historias de vida que fue escuchando, una de ellas, la del actor británico George Harris, quien fue diagnosticado con Parkinson, y de quien Gruener decidió hacer un documental sobre la manera en la que quien dio vida a Kingsley Shacklebolt en tres cintas de Harry Potter, enfrenta la enfermedad. Así es como surgió Champion Of Hope.

Ha sido un trabajo de ocho años que pensábamos que ya habíamos terminado de filmar cuando de pronto nos sorprende este movimiento mundial de pacientes que están comenzando a levantar la voz y es algo que está totalmente relacionado con la película y por eso, pues decidimos que hay que continuar.

“Hemos estado acompañando a George Harris durante todos estos años en su viaje, buscando estas curas para lo que denominan enfermedades incurables, estas enfermedades neurodegenerativas que son tremendas y que cada día más gente en el mundo las padece”, agregó.

Spark The Night

Spark The Night es el movimiento al que se refiere Gruener, el cual surgió con la finalidad de abrir la conversación acerca del Parkinson en México, visibilizar a las personas que lo padecen y hacer un llamado tanto a especialistas como a gobiernos y a la población en general para sumar esfuerzos encaminados al desarrollo de un tratamiento curativo de esta enfermedad.

Este sábado será la primera vez que México se una a esta iniciativa, y lo hará iluminando de azul sus monumentos más emblemáticos, Día Mundial del Parkinson, y ahí estará Gruener para documentar todo, de la misma forma que Harrison, de forma remota.

“México se une a este movimiento mundial este 11 de abril, que es el Día Mundial del Parkinson. Nosotros estaremos acompañando a George, quien va a estar virtualmente junto con Cynthia (Aragón Canseco), que es una paciente con Parkinson que es exactamente lo opuesto a la imagen que la mayoría de la gente tiene de los pacientes. Es una chica muy joven que desde hace 7 años fue diagnosticada. Y ella, de alguna manera, es la voz líder en México de este movimiento que va a suceder, va a conmemorarse este sábado en los monumentos más importantes del mundo, se van a pintar de azul.

Aquí en México, afortunadamente, las autoridades se sensibilizaron con el tema, consideran que sí es importante visibilizar lo que está pasando, y decidieron que van a encender, me parece, son 27 monumentos en la Ciudad de México, los más importantes, va a estar la comunidad tanto de especialistas como de pacientes, y también nosotros.

"Va a haber distintas actividades a partir de las cinco de la tarde relacionadas con cómo mejorar la vida, qué pueden hacer los pacientes en estos momentos para mejorar su condición, sobre todo en términos de ejercicios y de alimentación, y vamos a caminar del Monumento a la Revolución al Ángel una vez que se comienzan a encender los monumentos”, compartió Gruener.

El cineasta documentará todo lo que suceda en el trayecto por Paseo de la Reforma, mientras que tendrá una unidad móvil que levantará imagen en todos los monumentos que se iluminarán en color azul.

Todo este material formará parte de Champion Of Hope, el proyecto al que Gruener le ha dedicado casi una década de su vida, pero que espera poderlo terminar pronto para compartirlo con el mundo y hacer consciencia de esta enfermedad que afecta a más de 10 millones de personas en el mundo.

Champion Of Hope. Cortesía

“A mí lo que más me ha impactado con George Harris es la disciplina y la forma en la que él ha tenido que enfrentar esto para poder estar mejor, realmente tiene que entrenarse como si fuera un atleta de alto rendimiento, como si entrenara para ganar la medalla de oro en una olimpiada. Así de fuerte y disciplinado. Y eso es algo muy importante de visibilizar, incluso para todos aquellos que padecen la enfermedad. Si quieren tener una mejoría en su vida van a necesitar una dinámica como de atleta de alto rendimiento, porque en estos momentos la medicina no tiene respuestas claras y contundentes para ellos.

“Nosotros no estamos haciendo esta película como un reportaje médico ni como un tema alarmista, pero empezamos con este trabajo para acompañar a una persona que estaba en una crisis, y por eso decimos que esta es una cinta del género medicine, que lo que busca, primero que nada, es ese acompañamiento y de alguna manera formar parte de la ayuda y de las terapias a las personas. Lo principal es cómo, a través de esta herramienta tan poderosa que tenemos, podemos acompañar”, señaló.

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