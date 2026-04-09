Vinculan al actor Patricio 'N' por presuntamente abusar de sus hijas

Se confirmó la vinculación a proceso de Patricio “N”, por presunto abuso sexual en contra sus hijas.

Un magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México rechazó la apelación presentada por la defensa, dentro de la investigación por abuso sexual. Con esta resolución, se ratifica la vinculación a proceso del conductor, así como las medidas cautelares que le fueron impuestas.

En 2022, el presentador enfrentó un proceso legal por violencia intrafamiliar, cargos que él rechazó públicamente. Sin embargo, para 2024, se ratificó una nueva denuncia penal contra Patricio Cabezut por la presunta agresión sexual en agravio de sus hijas.

Actualmente, Patricio “N”, enfrenta dos procesos legales: uno por presunta violencia familiar en contra de su exesposa, Aurea Zapata, y otro por el delito de abuso sexual.

La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien, a través de su cuenta en X, compartió el documento donde se confirma que un magistrado decidió mantener vigente el proceso penal en su contra.

Un caso que lleva casi dos años en curso

Este proceso judicial se originó hace cerca de dos años, cuando se giró una orden de aprehensión en contra del conductor. En aquel momento, fue considerado prófugo de la justicia debido a que no se presentó a diversas audiencias y evitó la exposición pública.

Más adelante, tras obtener un amparo provisional, reapareció ante medios de comunicación, donde negó las acusaciones y aseguró que se trataba de información manipulada. No obstante, en audiencias recientes realizadas en los Juzgados de Oralidad de la Ciudad de México, ha mantenido una postura discreta, afirmando que prefiere guardar silencio para no entorpecer el desarrollo del proceso legal.

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