Caso Patricio Cabezut: conductor rompe el silencio tras fuertes acusaciones de abuso

El nombre de Patricio Cabezut volvió a ser tendencia tras la difusión de información relacionada con su situación legal.

De acuerdo con lo expuesto por el periodista Carlos Jiménez en su programa C4 en Alerta, un magistrado habría ratificado la vinculación a proceso del conductor por acusaciones que enfrenta desde hace varios años.

Según esta versión, la decisión judicial confirma una resolución previa emitida en 2024, la cual no se había ejecutado en su momento debido a un amparo promovido por la defensa del también actor.

Cabezut rompe el silencio y responde contundentemente

Horas después de que la información comenzara a circular, Patricio Cabezut utilizó sus redes sociales para fijar su postura.

En un video, el conductor rechazó las versiones difundidas, acusando que se han presentado datos inexactos y que se ha vulnerado su presunción de inocencia.

Asimismo, adelantó que podría emprender acciones legales contra quienes, desde su perspectiva, han difundido información errónea sobre su caso.

Cabezut también reconoció que existe una vinculación a proceso desde 2024, pero subrayó que no hay una sentencia en su contra, por lo que insistió en que su situación jurídica sigue en curso.

¿Qué significa la ratificación de la vinculación?

De acuerdo con lo explicado por el propio Patricio Cabezut, el documento recientemente difundido corresponde a una resolución derivada de una apelación presentada por su equipo legal.

Esta ratificación no implica una condena, sino que confirma que el proceso judicial continúa su curso bajo las condiciones previamente establecidas.

El conductor señaló que este escenario abre la puerta para que su defensa promueva un nuevo amparo, con el objetivo de que un juez federal revise a fondo el caso.

Foto: @patriciocabezut

Cronología del caso: puntos clave

El proceso legal de Patricio Cabezut se ha desarrollado en distintas etapas:

2021 : Se hace pública su separación de Aurea Zapata en medio de acusaciones de violencia familiar que comienzan a difundirse en redes.

: Se hace pública su separación de Aurea Zapata en medio de acusaciones de violencia familiar que comienzan a difundirse en redes. 2022 : El conflicto escala a instancias legales con denuncias formales.

2024 : Se emite una orden de aprehensión y un juez lo vincula a proceso, imponiendo medidas cautelares. Ambas partes hacen declaraciones públicas y el caso gana atención mediática.

2026: Un magistrado ratifica la vinculación a proceso, aunque el caso sigue sin sentencia y podría ser revisado nuevamente por un juez federal.

Patricio Cabezut.

Un caso sin sentencia y en desarrollo

A pesar de la reciente ratificación, la situación legal de Patricio Cabezut aún no concluye.

El proceso continúa en curso y será en las siguientes etapas judiciales donde se determine si existen elementos suficientes para una resolución definitiva.

Mientras tanto, el caso sigue generando opiniones divididas en la opinión pública, donde algunos respaldan al conductor y otros exigen claridad.

Patricio Cabezut

Debate público y presunción de inocencia

El caso también ha reavivado la conversación sobre la importancia de respetar la presunción de inocencia en procesos legales en curso.

La exposición mediática y el impacto en redes sociales han convertido este asunto en uno de los más comentados en el ámbito del espectáculo y la opinión pública en México.

Por ahora, Patricio Cabezut mantiene su postura de defensa, mientras las autoridades continúan con el análisis del caso que, hasta el momento, sigue sin una sentencia definitiva.

AAAT*