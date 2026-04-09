Emiliano Aguilar se reúne con su prima, Majo Aguilar; ¿planean colaboración?

Emiliano Aguilar y Majo Aguilar han llamado la atención por un encuentro que rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde ambos compartieron imágenes que reflejan que entre ellos hay una buena relación. Este momento ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si este acercamiento podría derivar en un proyecto musical, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial.

A través de sus publicaciones, los artistas dejaron ver una convivencia familiar tranquila y llena de afecto. Las fotografías muestran un ambiente relajado que contrasta con los rumores que han rodeado a la familia en los últimos años.

emiliano aguilar

Emiliano Aguilar y Majo Aguilar se reúnen

Las imágenes difundidas por Emiliano Aguilar en Instagram muestran a ambos primos sonrientes, compartiendo un momento agradable. La cercanía entre ellos quedó clara no solo en las fotografías, sino también en el mensaje que acompañó la publicación.

“Tanto tiempo sin vernos, te quiero un chin… prima, Majo Aguilar. Aquí ando a la orden”.

Majo Aguilar habla de su nuevo novio Diego Bacter Foto: @majo__aguilar

Aunque la familia Aguilar ha estado envuelta en distintas polémicas, Majo Aguilar ha optado por mantenerse al margen de los conflictos, especialmente aquellos relacionados con su tío Pepe Aguilar y sus primos. Su postura ha sido clara al priorizar la armonía familiar por encima de cualquier diferencia.

En 2025, al ser cuestionada sobre las diferencias entre Emiliano y su padre, la cantante expresó:

"Esos temas para mí son en privado (...), yo lo único que deseo es amor para todos y siempre he dicho, puro amor y que todo esté bonito. A todos los quiero mucho, quiero que todo esté bonito, que todos estemos bien”.

¿Habrá una colaboración musical entre primos?

La idea de trabajar juntos no es nueva. Emiliano Aguilar ha hablado en distintas ocasiones sobre la admiración que siente por su prima, destacando incluso la influencia que ella ha tenido en su camino dentro de la música.

"Mi prima se la rifa machín. Ella para mí es una ching… y la neta ella fue mi inspiración para soltarme en el rap, porque ella se aventó sola y yo también me lo aventé solo, sin ayuda de nadie”.

emiliano aguilar

Por su parte, Majo Aguilar también ha reconocido que han considerado la posibilidad de hacer un dueto, lo que mantiene viva la expectativa entre sus seguidores.

"Un dueto con Emiliano sí estaría muy bueno, lo hemos pensado, lo hemos platicado”.

El lazo que une a Emiliano y Majo Aguilar

Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr y forma parte de una de las familias más importantes de la música regional mexicana. Su carrera ha destacado por un estilo propio que combina tradición con propuestas actuales, además de rendir homenaje constante a sus raíces.

Majo Aguilar no es chiapaneca. Foto: Instagram @majo__aguilar

En el caso de Emiliano Aguilar, es el hijo mayor de Pepe Aguilar, hermano de Antonio Jr, y ha construido su camino dentro de la música explorando géneros como el rap. Aunque su nombre ha estado ligado a temas familiares, recientemente ha enfocado su atención en desarrollar proyectos personales dentro de la industria.

PJG