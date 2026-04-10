Marichelo rompe en llanto al hablar de su separación Jorge D’Alessio

La separación entre Marichelo y Jorge D'Alessio sigue generando conversación, pero esta vez fue ella quien decidió enfrentar a la prensa y, visiblemente afectada, compartir por primera vez cómo está viviendo este difícil proceso personal.

¿Qué dijo Marichelo sobre su separación con Jorge D’Alessio?

Tras semanas de rumores, la también influencer fue captada por reporteros a su regreso de un viaje familiar. Aunque intentó mantenerse serena, su voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas dejaron ver que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.

Es un momento muy complicado, no creo que nadie quiera vivirlo”, expresó con honestidad, dejando claro que aún no se siente lista para dar todos los detalles de su separación.

La actriz se mostró conmovida y al borde del llanto ante la prensa. Mezcalent

Marichelo no descarta infidelidad de Jorge D'Alessio

Desde que el integrante de Matute confirmó la crisis matrimonial semanas atrás, mucho se ha especulado sobre los motivos de su distanciamiento. Entre las versiones que han circulado, destacan aquellas que apuntan a una supuesta infidelidad. Al ser cuestionada directamente sobre este tema, Marichelo optó por una respuesta prudente.

No me corresponde hablar de alguien más, tendrías que preguntárselo a él”, dijo, sin confirmar ni desmentir los rumores.

Describe la ruptura como un momento “muy complicado” en su vida. IG jorgedalessio / macpuente

Su postura dejó abierta la posibilidad, pero también evidenció su decisión de no alimentar la polémica ni entrar en confrontaciones públicas.

Marichelo habla de cómo está afrontando la separación con Jorge D'Alessio

A pesar del dolor evidente, la hermana de Anahí mostró una actitud firme al hablar de lo que hoy considera su prioridad: sus hijos.

Yo soñé toda mi vida con ser mamá y eso es lo que soy. Hoy me toca ver por ellos y darles todo mi amor”, expresó con emoción.

Revela que ambos han decidido mantener discreción sobre los detalles de la separación. IG

La exactriz también reconoció que, como figura pública, entiende el interés mediático en su vida personal. No obstante, pidió empatía y respeto en este momento tan vulnerable.

Sé que tengo que dar una explicación, pero no estoy lista”, insistió, dejando claro que necesita tiempo para procesar lo ocurrido.

Uno de los aspectos más sensibles de sus declaraciones fue cuando reveló que tanto ella como sus hijos están recibiendo apoyo profesional para enfrentar la situación.

Estamos tomando terapia y rodeándonos de mucho amor”, comentó, subrayando la importancia de cuidar la salud emocional en medio de la crisis.

Asegura que su prioridad es proteger a sus hijos de la exposición mediática. IG

El testimonio de Marichelo ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han mostrado su apoyo, destacando su valentía al hablar, incluso entre lágrimas. Otros, en cambio, continúan especulando sobre las razones detrás de la separación, lo que evidencia el constante escrutinio al que están sometidas las figuras públicas.

¿Se va a divorciar Marichelo de Jorge D'Alessio?

Jorge D’Alessio ha reiterado en distintas ocasiones que se trata de un proceso que ambos están intentando manejar “desde el amor”, priorizando el bienestar de su familia. Y aunque la pareja no ha confirmado un divorcio oficialmente, versiones extraoficiales apuntan a que el trámite podría estar en curso.

La historia de amor entre Marichelo y Jorge D’Alessio comenzó desde la juventud, cuando coincidieron en el medio artístico. Con el paso del tiempo, construyeron una relación sólida que culminó en matrimonio en 2011. Durante años fueron considerados una de las parejas más estables del espectáculo mexicano, lo que hace aún más impactante su actual separación.

Hoy, esa historia enfrenta una nueva etapa, marcada por la incertidumbre, el dolor y la necesidad de reconstruirse. Sin embargo, las palabras de Marichelo dejan ver que, pese a todo, su enfoque está en salir adelante junto a sus hijos.

“Un día a la vez”, parece ser la consigna con la que enfrenta esta situación. Y aunque el futuro es incierto, su mensaje es claro: hay procesos que necesitan tiempo, respeto y, sobre todo, mucho amor para sanar.