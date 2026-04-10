¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni? Esto reveló el actor

Después de semanas de rumores, finalmente Diego Boneta rompió el silencio y confirmó el fin de su relación con Renata Notni, una de las parejas más queridas del espectáculo en México. La noticia, que tomó por sorpresa a muchos fans, fue aclarada por el propio actor en una reciente entrevista, donde habló con honestidad —aunque con cierta reserva— sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Diego Boneta?

El protagonista de ‘Luis Miguel: La serie’ fue abordado por un reportero del programa Despierta América, donde confirmó que su romance de casi cinco años había llegado a su fin. Lejos de escándalos o polémicas, Boneta explicó que la ruptura se dio de manera tranquila y consensuada.

Después de cinco años, hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo”, expresó el actor, dejando ver que la decisión fue tomada con madurez y entendimiento.

La pareja mantuvo un romance de aproximadamente cinco años. IG diego

¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni?

Aunque no quiso entrar en detalles sobre las causas específicas, sí dejó claro que se trató de una separación en buenos términos. De hecho, uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el respeto con el que habló de su ex pareja. Boneta no dudó en describir a Renata como “una mujer increíble”, destacando que entre ambos aún existe cariño y admiración mutua.

Hay muchísimo respeto, muchísimo amor… y cada quien quiere lo mejor para la otra persona”, añadió.

El actor aseguró que la separación fue una decisión mutua. IG diego

El actor también confirmó que ya no viven juntos, poniendo fin a las especulaciones que surgieron en meses recientes sobre si continuaban compartiendo hogar. Con esto, dejó claro que ambos han comenzado caminos separados, aunque sin conflictos de por medio.

¿Qué ha declarado Renata Notni sobre Diego Boneta?

La relación entre Diego Boneta y Renata Notni siempre se caracterizó por ser discreta. A diferencia de otras parejas del medio, ambos optaron por mantener su vida privada lejos del foco mediático, compartiendo solo algunos momentos especiales en redes sociales. Esto hizo que su ruptura generara aún más interés entre el público, que durante semanas intentó descifrar qué había pasado.

Boneta explicó que la relación llegó “al fin de su ciclo”. IG rennotni / diego

Por su parte, Renata Notni ha mantenido el silencio ante la confirmación. La actriz ha continuado activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su día a día, pero sin hacer referencia directa a su ruptura. Algunos seguidores han interpretado sus publicaciones como una señal de que está enfocada en sí misma y en esta nueva etapa de su vida.

¿Cómo fue la relación de Diego Boneta y Renata Notni?

La historia de amor entre ambos comenzó hace aproximadamente cinco años y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Su química, tanto en eventos como en redes sociales, los posicionó como una de las parejas más sólidas del entretenimiento mexicano.

El actor destacó el respeto que sigue existiendo entre ellos. IG diego

Sin embargo, como sucede en muchas relaciones, el paso del tiempo y los cambios personales pueden llevar a tomar decisiones difíciles. En este caso, tanto Boneta como Notni parecen haber optado por cerrar este capítulo con respeto y gratitud por lo vivido. El propio actor lo resumió de forma sencilla pero contundente:

Hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no… y eso está bien”.

Boneta evitó revelar los motivos específicos por ser un tema privado. IG rennotni

Aunque su historia como pareja ha llegado a su fin, todo indica que el vínculo entre Diego Boneta y Renata Notni seguirá marcado por el cariño y la admiración. Con las declaraciones de Boneta, queda claro que no hubo escándalos ni terceros involucrados, sino simplemente una decisión personal tomada por ambos.