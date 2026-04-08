Sin rumbo: CCH Sur suma meses de incertidumbre sin nombramiento de dirección

El plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se la UNAM enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre, luego de que este miércoles no se concretara el nombramiento de su titular para el periodo 2026–2030, como estaba previsto.

En febrero, luego de más de 4 meses sin actividades presenciales tras el asesinato de un estudiante en sus instalaciones, el CCH intentó recuperar su vida académica pero ahora nuevamente se encuentra en un escenario de falta de definición respecto al nombramiento de su dirección

Este miércoles se esperaba la designación del titular del plantel para el periodo 2026–2030; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha emitido información oficial por parte de las autoridades universitarias.

El proceso de sucesión avanzó conforme a las etapas institucionales: convocatoria, auscultación a la comunidad, integración de una lista de 11 aspirantes y entrevistas realizadas por la Secretaría General de la UNAM. No obstante, el nombramiento no se concretó en la fecha prevista.

De acuerdo con versiones consultadas dentro del proceso, la designación podría estar detenida a raíz de una impugnación vinculada con la exclusión de una aspirante, quien habría sido retirada del proceso por señalamientos relacionados con acoso.

Ante la falta de un nombramiento formal, la normativa establece que la Dirección del plantel debe quedar a cargo de manera interina por el titular de la Secretaría General.

La ausencia de información oficial ha generado inquietud entre la comunidad universitaria, que en meses recientes ha exigido mayor claridad en los procesos institucionales, especialmente tras el contexto de tensión vivido en el plantel.