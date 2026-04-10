Dagna Mata: ella es la modelo del nuevo video de Nodal comparada con Cazzu

Dagna Mata es la modelo del nuevo video de Christian Nodal que ha sido comparada con Cazzu, expareja del cantante mexicano con quien tiene una hija llamada Inti.

La imagen de la modelo, también conocida en redes sociales como Dagna Kills, generó gran debate por el notable parecido físico con la rapera argentina, lo que revivió la controversia alrededor del lanzamiento del sencillo de Nodal, titulado ‘Un Vals’.

Incluso, hubo quienes señalaron que Dagna era una mezcla entre Ángela Aguilar y Cazzu.

Cuando se la quieres dedicar a las dos”, señaló un usuario.

Dagna Mata, modelo que aparece en el video de Nodal. Especial

Dagna Mata, la modelo del video de Nodal comparada con Cazzu

La modelo fue identificada en redes sociales y en su Instagram aparece bajo el nombre de Dagna Kills. Su perfil refiere que desarrolla su carrera como modelo en Madrid, España y, también es generadora de contenido con enfoque principal en la moda, el estilo de vida y la cultura.

Incluso, ella misma fue quien compartió una historia con una captura de su aparición en el videoclip de Nodal y escribió:

No me lo van a creer”.

La publicación coincidió con el momento en que su rostro se convirtió en tema de conversación entre los seguidores de Nodal, por su parecido a Cazzu.

Luego de todo el ‘ruido’ en redes, Dagna rompió el silencio y publicó un video en cuya descripción se lee “gracias por sus mensajes y por escucharme. Ojalá esto se enfoque en lo que es: un trabajo porque no me gustaría afectar a nadie”.

Además, compartió aspectos de su carrera y destacó que le ha costado llegar donde se encuentra porque no cumple con los tradicionales estándares de belleza.

En tanto, pese a estar feliz con su logro, Mata también admitió que le entristece lo que está pasando con el nuevo video musical de Nodal, sobre todo porque las comparaciones que surgieron.

Honestamente, me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto, tampoco se merece que la comparen. Yo tuve que migrar de un aís para poder cumplir mi sueño, que es dedicarme a modelar… Quienes me conocen saben lo que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda, la actuación, el modelaje”, dijo.

¿Quién es Dagna Kills?

Dagna Mata, modelo que aparece en el video de Nodal. Especial

Lo que se sabe sobre la modelo es que nació en el Estado de México y desde pequeña supo que su nombre la haría diferente.

Estudió comunicación visual y comenzó a ganar notoriedad en Instagram por su trabajo como fotógrafa. En tanto que la moda y la expresión personal son dos pilares en su vida.

En sus redes, Mata expresa abiertamente su orientación, gustos y la búsqueda de autenticidad. Algo que resalta de su contenido es que suele compartir clips sobre historia de la moda, muestra sus looks y reflexiona sobre el impacto social de dicha industria.

*mvg*