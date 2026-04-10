Así cambió Stevie Kenarban en el regreso de Malcolm el de en medio

El regreso de Malcolm el de en medio no solo apuesta por la nostalgia: también está reescribiendo el destino de varios personajes clave. Entre ellos, Stevie Kenarban, cuya reaparición marca uno de los cambios más claros respecto a lo que el público recordaba de la serie original.

Lejos de quedarse en el papel del mejor amigo brillante y reservado, el personaje ahora aparece con una vida completamente distinta. En su breve participación dentro de la nueva temporada de Malcolm el de en medio, Stevie ya es adulto, tiene pareja y es padre, un giro que redefine su lugar dentro de la historia.

Estreno nueva temporada de Malcolm el de en medio Disney Plus

Stevie Kenarban y su nueva vida dentro de la serie de Malcolm el de en medio

Durante años, Stevie Kenarban fue identificado principalmente por su relación con Malcolm. Su inteligencia, su forma de hablar pausada y su contexto familiar lo convertían en un contraste perfecto frente al caos del protagonista.

Sin embargo, en esta nueva etapa, la serie cambia ese enfoque. Stevie ya no está construido alrededor de Malcolm, sino que aparece con una identidad propia, completamente desarrollada fuera de esa dinámica.

El salto más evidente en la evolución del personaje es su vida personal. Stevie Kenarban ahora forma parte de una familia homoparental, ya que está casado con otro hombre y ambos crían a un hijo.

Este detalle no se presenta como un giro dramático ni como conflicto central. Al contrario, se integra de forma natural, como parte del crecimiento lógico del personaje. La serie no explica ni justifica su vida, simplemente la muestra.

Stevie Kenarban ahora tiene una familia homoparental en Malcolm el de en medio Captura de Pantalla

¿Quién era Stevie Kenarban en Malcolm el de en medio?

Para entender el impacto de este cambio, hay que recordar quién era Stevie Kenarban desde el inicio. Interpretado junto al universo de Frankie Muniz como Malcolm, el personaje nunca fue solo el “genio del salón”.

Aunque su condición física y su asma marcaban su ritmo al hablar y moverse, la serie construyó a Stevie como alguien capaz de tomar decisiones propias, cuestionar a sus padres y enfrentar situaciones incómodas con una valentía silenciosa.

Esa base es la que hace creíble su evolución. No se trata de un cambio repentino, sino de una consecuencia natural de lo que el personaje ya mostraba desde joven.

Así cambió Stevie Kenarban en el regreso de Malcolm el de en medio Redes Sociales

¿Qué dicen las redes sociales sobre el cambio en la vida de Stevie Kenarban?

El cambio en la vida de Stevie Kenarban dentro del regreso de Malcolm no pasó desapercibido en redes sociales. Desde que se emitió la nueva miniserie, las opiniones se dividieron entre quienes celebran la evolución del personaje y quienes consideran que la serie tomó una decisión innecesaria.

Por un lado, hay usuarios que critican que la inclusión de una familia homoparental responde a una tendencia actual en la industria. Algunos comentarios apuntan a que este tipo de cambios “no encajan” con el espíritu original de Malcolm el de en medio, e incluso hay quienes aseguran que este giro “rompe” con lo que recordaban de la serie.

Así cambió Stevie Kenarban en el regreso de Malcolm el de en medio Captura de Pantalla

Sin embargo, no son del todo precisos estos comentarios si se revisa el contexto original de Malcolm el de en medio. Desde sus primeras temporadas, la historia ya incluía referencias a estructuras familiares diversas. No era el tema central, pero sí formaba parte del universo narrativo.

Un ejemplo claro es la mención de una prima llamada Nancy, quien tenía dos padres, una situación que los personajes describían como algo positivo. A esto se suma Erik, uno de los compañeros de Francis en la academia militar, cuyos padres también eran una pareja del mismo sexo y se mostraban orgullosos de su hijo.

Así cambió Stevie Kenarban en el regreso de Malcolm el de en medio Redes Sociales

Estos antecedentes muestran que la serie ya abordaba el concepto de familias homoparentales mucho antes de que se convirtiera en una conversación dominante en televisión.

Del otro lado, hay quienes destacan precisamente eso: que la evolución de Stevie Kenarban es coherente con el tono progresista que la serie manejaba desde los años 2000. Para este grupo, el cambio no traiciona al personaje, sino que amplía su desarrollo en una etapa adulta.