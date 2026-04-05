Jorge Motola: El mexicano que convierte botellas de plástico en bolsos de exportación

Jorge Motola comenzó pintando bolsos de piel hace 10 años y después migró, como él lo llama, a una “piel” vegana para ofrecer una alternativa sustentable y tener un producto con material reciclado que pudiera ayudar al planeta.

Así nació Motola, su marca de bolsas hechas con reciclado de botellas de plástico que ofrecen elegancia, versatilidad y sostenibilidad.

“Nuestro primer material fue la piel reciclada. Se rescataba de desperdicios, se trituraba el material y se hacían planchas de piel y después migramos a todo lo que es la alternativa vegana y con esta línea llevamos aproximadamente 3 años y medio”, explica a Excélsior.

Las bolsas de Motola, añade, están hechas con base en PU, un tipo de caucho, “un poliuretano con base agua, es decir, no trae solventes y tratamos de darle un poquito más de sostenibilidad a los materiales”.

Sus productos, que se venden en todo México y son exportados a Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Japón, y algunos tienen acabados que emulan la piel de una serpiente o un cocodrilo y armarla les lleva de dos a tres días.

Bolsas Motola. Cortesía Motola.

Aunque el proceso real, explica Motola, lleva más tiempo. Primero, desde la prospección de proveedores, pues ellos no hacen el material, sino que lo compran.

“La prospección de ese tipo de maquiladores o proveedores es muy escaso. De hecho, hay materiales que vienen de importación, porque aquí en México todavía no existe la tecnología para hacerlos.

“El proveedor lo que hace es seleccionar la materia prima, que son las botellas. Después pasan por un tratamiento industrial en donde se tritura y se hacen fibras como de poliéster y después ya se lamina el material y se coagula con un PU, que es lo que hace la fortaleza del material.

“Posteriormente, ya que tenemos el material fabricado, nuestras maquiladoras empiezan con todo el corte y aproximadamente nos tardamos como unos dos o tres días en cada pieza”, comparte el diseñador.

Eso sucede con colores neutros o sin ningún tipo de detalle, pero si son troquelados, se hacen con máquinas.

“El material pasa completamente liso y es un rodillo que va dándole como la figura y la forma de la textura del cocodrilo o de la serpiente”, subraya.

Bolsas Motola. Cortesía Motola

Motola cuenta con un equipo de maquila compuesto por señoras en casa, luego de haber tenido un taller.

“Decidimos que la gente debía tener un poquito más de libertad y más que nada que son mujeres que tienen a sus hijos pequeños, etcétera y dimos la opción de migrarlo a que cada quien trabaje desde su casa”.

¿Qué otros productos realiza Motola?

A la par de las bolsas, Motola empezó una línea de joyería de piedras naturales y una marca de mascotas con la que hacen collarcitos pintados a mano y las plaquitas personalizadas.

Puedes seguirlo en: IG y FB: Motolamx, Web: www.motola.mx.