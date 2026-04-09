Sheinbaum defiende Ley de Inversión en Infraestructura; ¿qué pasará con las Afores?

En el marco de su conferencia mañanera de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las críticas surgidas tras la aprobación en el Senado de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual abre la puerta a modelos de inversión mixta con participación privada.

Por principio de cuentas, la mandataria afirmó que los nuevos esquemas de financiamiento para impulsar infraestructura en el país, que contemplan la participación de las Afores (hasta el 30 por ciento) hacia proyectos de infraestructura, estarán diseñados bajo criterios de responsabilidad y sin poner en riesgo los recursos de los trabajadores.

Bajo esta premisa, la jefa de Estado refirió que la meta central es detonar proyectos en sectores clave como carreteras, puertos, aeropuertos y trenes, tanto de pasajeros como de carga, a fin de fortalecer la conectividad nacional, generar empleos y acelerar el desarrollo económico.

Queremos más obra para la gente, mayor conectividad y más empleos, sin comprometer la estabilidad financiera”, afirmó Sheinbaum.

La estrategia busca equilibrar crecimiento económico y bienestar social, mediante inversiones que, además de fortalecer la infraestructura. Cuartoscuro

¿Posible uso indebido de los fondos de retiro?

Ante la polémica levantada sobre un posible uso indebido de los fondos de retiro, la doctora Sheinbaum apuntó que los mecanismos propuestos son “totalmente responsables” y que incluso se busca establecer un marco legal que garantice transparencia y certidumbre en la aplicación de estos recursos.

En este contexto, el gobierno federal dejó en claro que la estrategia busca equilibrar crecimiento económico y bienestar social, mediante inversiones que, además de fortalecer la infraestructura, contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Obras de reconstrucción por lluvias… ¿olvidadas?

En más temas de infraestructura, Jesús Esteva, titular de la SICT, detalló el avance en la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias en estados como Hidalgo, Veracruz, Puebla y Guerrero, acciones que enfatizó junto con la presidenta de México no han sido olvidadas.

En este sentido, el funcionario mencionó que la reconstrucción ya está en marcha con una inversión calculada de 315 millones de pesos, que incluirá:

5 mil kilómetros invertidos en la red de autopistas.

5 mil kilómetros invertidos en la red de autopistas. 360 kilómetros de construcción.

4 kilómetros de conservación.

78 puentes concluidos.

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fdm