¿Cazzu o Ángela Aguilar? Nodal desata polémica con video de "Un Vals"

El lanzamiento del video oficial de "Un Vals" marcó un nuevo capítulo en la carrera de Christian Nodal, quien apostó por una propuesta cargada de romanticismo.

Fiel a su estilo, el cantante presentó una historia de amor intensa, acompañada de una letra que mezcla promesas, emociones y la idea de un vínculo duradero. Sin embargo, lo que parecía ser un estreno enfocado en el amor terminó generando polémica por un detalle inesperado.

En cuestión de horas, el video comenzó a viralizarse, no solo por la canción, sino por la apariencia de la actriz que protagoniza la historia.

¿Cazzu o Ángela Aguilar? El detalle que dividió opiniones

Usuarios en redes sociales no tardaron en señalar un aspecto que captó su atención: el parecido físico de la modelo del video con dos figuras clave en la vida de Christian Nodal.

Por un lado, algunos aseguraron que la actriz luce muy similar a Cazzu, expareja del cantante. Por otro, hubo quienes encontraron rasgos que también recuerdan a Ángela Aguilar, su actual esposa.

Comentarios como “Es una mezcla de Cazzu y Angelita” o “Pensé que era Cazzu la del video” comenzaron a multiplicarse, generando un debate que rápidamente escaló en plataformas digitales.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la intención detrás del casting, el tema ha dado pie a todo tipo de interpretaciones.

Un video dividido… y una historia que atrapa

El video de "Un Vals" destaca por su propuesta visual. Utiliza una técnica de pantalla dividida: en un lado aparece Christian Nodal interpretando el tema en un escenario nevado, mientras que en el otro se desarrolla la historia romántica entre dos personajes.

Es precisamente en esta segunda narrativa donde surge la controversia. La actriz que interpreta a la mujer enamorada se convirtió en el centro de atención, eclipsando incluso algunos aspectos musicales del lanzamiento.

El video de Nodal con Ángela Aguilar

Letra completa de “Un Vals”

Quiero regalarte un pensamiento o algo que no muera porque el tiempo va a pasar.

Quiero que te mires con mis ojos para que entiendas que lo que muestro va a ser algo atemporal.

Vida, como quieras, yo te vivo. Yo he elegido este camino para contigo caminar.

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa y voy a darte el mundo cuando quieras libertad.

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas. Si quieres perderte, voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores.

Si un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals, porque esta vida como tiene malo, tiene bueno. Y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar.

Quiero prometerte tantas cosas, pero quien promete dicen que jamás lo va a cumplir. Por eso mejor te traje rosas para que ellas te platiquen lo que yo siento por ti.

Vida, como quieras yo te vivo. No me da miedo el camino si vas pegadita a mí.

Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa y voy a darte el mundo cuando quieras libertad.

Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas. Si quieres perderte, voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores.

Y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals, porque esta vida como tiene malo, tiene bueno. Y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar.

Entre el amor y la polémica

El caso de "Un Vals" demuestra cómo un lanzamiento musical puede trascender más allá de la canción misma, especialmente en la era de las redes sociales.

Mientras algunos fans disfrutan del lado romántico del tema, otros continúan debatiendo sobre el parecido de la protagonista con Cazzu y Ángela Aguilar.

AAAT*