Intrepidez e imaginación de Sindárov, ante Praggna

Con la magia de una de las leyes de la estrategia y en alas de la imaginación y del arrojo el astro uzbeko Javokhir Sindárov creó un torbellino táctico que devastó al prodigio indio Rameshbabu Praggnanandhaa durante la R-10 del Torneo de Candidatos FIDE. Sindárov, de 20 años, en impresionante demostración valorada en 98% de exactitud en los módulos de cálculo más avanzados adelanta en 2 puntos, en la clasificación, al neerlandés Anish Giri al que se medirá este domingo. Aún le restan 4 partidas duras pero su elevado estado lo encaminan hacia un resonante éxito que puede abrirle las puertas de la gloria y la historia a fin de año. Fue su 6º triunfo.

Sindárov y Praggna se enfrascaron en llameante combate. El uzbeko, como Napoleón en el puente de Lodi, se lanzó al ataque con las balas silbándole cerca del cuerpo; sacrificó una pieza menor en el juego posicional y poco después entregó sus dos torres por la D para alcanzar una posición ganadora.

Invito a que se observe la jugada 10. Ad3 en la que se encuentra el germen del sacrificio posicional y poco después pulse el movimiento 14. Cxg5! y lance una mirada general al tablero: el Cd7 de las negras obstruye al Ac8. Están retrasadas en el desarrollo. La combinación es posible con una idea clara en la sabiduría del armenio Tigran Petrossian, quien por cierto leyó y estudió tantas veces “La Práctica de mi Sistema” de Aaron Ninzowitch que se aprendió de memoria el poco más de un centenar de juegos. En Ajedrez en la cumbre, al citar una de las leyes de la estrategia Petrossian expresa: “si uno de los bandos se retrasa en el desarrollo, es necesario abrir el juego para castigar su infracción”. Mejor esta idea de La Roca que líneas y líneas de variantes…

La divisa de Sindárov, el Caballo Negro del torneo, que juega por el placer de la lucha, es la creatividad, la audacia y una preparación impecable que roza la obsesión. ¡Estamos ante la presencia de un nuevo Fischer?

Clasificación R-10: 1) J. Sindárov, 8 puntos; 2) Anish Giri, 6 3) F. Caruana, 4) Hikaru Nakamura, 4 ½; 5) Wei, Yi, China, 4 ½; 6) Matthias Bluebaum, 4 ½; 7) R. Praggnanandhaa, India, 4; 8) A. Esikpenko, Rusia, 3 ½.

R-10: 1) Esipenko ½ Bluebaum; 2) Sindárov 1-0 Praggna; 3) Wei, Yi ½ Caruana; 4) Giri ½ Nakamura.

Ronda 11: 1) Giri vs Esipenko; 2) Nakamura vs Wei, Yi; 3) ¡Caruana vs Sindárov!; 4) Praggna vs Bluebaum.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745.

Negras: R. Praggnanandhaa, India, 2,741.

GdeD, V. del cambio, D35.

R–10, TdeC FIDE, Pafos, 09–04-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Cbd7 5.Af4 Ab4 6.cxd5 exd5 7.e3 Ce4 8.Dc2 g5 Conforme al principio de hostilizar la pieza activa. Posición que ya se ha jugado: A. Nesterov 1/2 M. Vachier Lagrave, C. Mundial de ajedrez activo 2024. Es posible: 8...c5 9.Ad3 Cef6 10.a3 Axc3+ 11.Dxc3 c4 12.Ac2+=. 9.Ag3 h5 10.Ad3! En la jugada se conjuga estudio y creatividad con la perspectiva de sacrificar la pieza menor, el Ag3 está a punto de ser atrapado. 10...h4= 11.Axe4 dxe4 (11...hxg3 12.Axd5 Axc3+ 13.bxc3 g4 14.Cd2+=) 12.Dxe4+ Rf8 (12...Ae7? 13.Ae5 f6 14.Dg6+ Rf8 15.Cxg5 fxg5 (15...De8 16.Ce6++) 16.Ag7+ Rg8 17.Ah6#] 13.Ae5 f6= 14.Cxg5 Sacrificio posicional. Los engines valoran igualdad. Pero una mirada atenta puede percibir la actividad de las piezas blancas y que el caballo negro en d7 obstruye dos piezas como silenciosas espectadoras. Por otra parte las blancas dominan el espacio y la coraza de peones del monarca negro está desmantelada. 14...Axc3+ 15.bxc3 Cxe5 (15...fxe5?? 16.Ce6+ Re7 17.Cxd8?+-) 16.dxe5 fxg5 17.f4 h3 18.Td1 De7 (18...hxg2 19.Txd8+ Rg7 20.Dxg2+-) 19.g3 gxf4 20.0–0 Equilibrio. Blancas con actividad y con cuatro islas de peones débiles en teoría. 20...Th6 21.Txf4+ Rg8 22.Tdf1 Ad7? Error de Pragna que da paso al doble sacrificio de torres y a la penosa, lenta e ineficaz tarea de coordinar sus torres. 23.Tf7! Dxf7 (23...De6 24.T7f6 Td8 25.Txe6 Axe6 26.Dxb7+-) 24.Txf7 Rxf7 25.Df4+ Piezas sin apoyo son motivo de combinación. 25...Rg7 26.Dg5+ Rh7 27.De7+ Rg8 28.Dxd7 Tf8 29.Dg4+ Rh8 30.a4 a5 Pragg en busca de contrachances con Tb6 y Tb1 pero Dxh3 y Dg4 rompen la débil imagen de mate. 31.Dg5 Th7 32.e6 Te8 33.Dxa5 b6 34.De5+ Rg8 35.Dg5+ Tg7 36.Df5 Tge7 37.Dg4+ Rf8 38.Dxh3 Txe6 39.Rf2 T8e7 [39...Txe3? 40.Dh6+ Rf7 41.Dxe3+-] 40.Dh8+ El final lo decide Sindárov con el avance de los peones coordinados con la dama. 40...Rf7 41.g4 Te4 42.Dh5+ Rg7 43.Dg5+ Rf7 44.Rf3 Txa4 45.h4 Ta5 46.Dh6 Tae5 47.Dh7+ Rf8 48.Dh8+ Rf7 49.e4 b5 50.h5 c5 51.h6 Tg5 52.Dd8 Tg8 53.Dd5+ Negras rinden.