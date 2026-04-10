La Ciudad de México volvió a ser escenario de un momento viral protagonizado por una estrella internacional. La cantante LP, conocida por su potente voz y estilo único, sorprendió al publicar un video en redes sociales desde un restaurante en la Roma Norte.

En el video, la intérprete aparece rodeada de mariachis mientras entona el clásico “Bésame mucho”, uno de los temas más emblemáticos de la música mexicana. La escena captó de inmediato la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con entusiasmo.

La publicación fue acompañada por una breve frase: “Bésame Mexico City”, lo que bastó para desatar especulaciones sobre su presencia en la CDMX.

¿Vacaciones o proyecto secreto en CDMX?

Hasta ahora, no hay información oficial sobre el motivo de la visita de LP a la Ciudad de México. Esto ha abierto la puerta a distintas teorías entre sus fans.

Algunos consideran que se trata de unas vacaciones, mientras que otros apuntan a la posibilidad de que esté trabajando en algún proyecto musical o audiovisual en el país.

No sería extraño que México forme parte de sus planes creativos. A lo largo de su carrera, LP ha mostrado una fuerte conexión con el público mexicano, que la ha recibido con entusiasmo en cada una de sus presentaciones.

LP y su historia con México

La relación entre LP y México no es nueva. La artista ha visitado el país en múltiples ocasiones, consolidando una base de fans sólida que ha crecido con cada gira.

Desde sus primeras presentaciones en territorio mexicano, su música ha tenido una gran recepción, especialmente con temas como “Lost on You”, que la catapultó a la fama internacional.

A lo largo de los años, LP ha regresado al país al menos en cinco ocasiones para ofrecer conciertos en distintas ciudades, incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, siempre con gran éxito de convocatoria.

Confirmada para el Tecate Emblema 2026

Más allá del misterio sobre su visita actual, lo que sí está confirmado es su próximo regreso a los escenarios mexicanos. LP formará parte del cartel del Tecate Emblema 2026, uno de los eventos más importantes del año en la CDMX.

Su presentación está programada para el 16 de mayo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde compartirá escenario con otros artistas internacionales.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de plataformas oficiales, y se espera una alta demanda, considerando la popularidad de la cantante en el país.

La reciente aparición de LP en la Roma no solo generó conversación en redes sociales, sino que también reafirmó el cariño mutuo entre la artista y el público mexicano.

Ya sea una visita casual o el inicio de algo más grande, lo cierto es que su presencia no pasa desapercibida. Y con su próximo concierto en puerta, todo indica que México seguirá siendo una parada clave en su carrera.

AAAT*