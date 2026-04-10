¿Quién es Kelly en Malcolm el de en medio? Esto sabemos de Vaughan Murrae, el nuevo personaje

La nueva serie de Malcolm el de en medio ha generado gran expectativa, especialmente entre el público mexicano que convirtió a la serie en un fenómeno cultural desde su estreno original.

Ahora, con una historia que retoma la vida de Malcolm en su etapa adulta, la producción decidió apostar por renovar su narrativa sin perder la esencia que la hizo famosa.

Uno de los cambios más comentados es la introducción de nuevos personajes que amplían la dinámica familiar. Entre ellos, Kelly se ha posicionado como un personaje clave desde los primeros episodios.

¿Quién es Kelly en la nueva serie de Malcolm?

Kelly es el integrante más joven de la familia, un personaje que llega para aportar una mirada distinta dentro del caos característico de los Wilkerson.

Su presencia no solo suma nuevas situaciones cómicas, sino que también introduce temas contemporáneos y una representación más diversa en pantalla.

En la historia, Kelly se integra de forma natural al entorno familiar, manteniendo el estilo irreverente de la serie, pero con un enfoque que conecta con nuevas generaciones de espectadores.

¿Quién es Vaughan Murrae que interpreta a Kelly?

Detrás de este personaje se encuentra Vaughan Murrae, une artista originarie de Hamilton, Ontario, en Canadá. Nacide el 25 de septiembre, Murrae comenzó su carrera en el mundo del modelaje desde temprana edad, específicamente a los 12 años.

Su salto a la actuación ocurrió de manera inesperada, cuando su agencia le propuso explorar este camino. Lo que comenzó como una decisión impulsiva terminó convirtiéndose en una carrera en ascenso dentro de la industria del entretenimiento.

Desde entonces, ha participado en diversos proyectos tanto en cine como en televisión, destacando por elegir historias con profundidad emocional y personajes que rompen con los moldes tradicionales.

Trayectoria y proyectos destacados

Antes de llegar a Malcolm el de en medio, Vaughan Murrae formó parte de producciones como Before I Change My Mind y la serie The Way Home, donde comenzó a consolidar su presencia en pantalla.

Su trabajo ha sido reconocido por su autenticidad y por la forma en que aborda personajes complejos, alejados de etiquetas convencionales.

Además, Murrae recibió el premio Boccalino d’Oro en una categoría adaptada de actuación, un reconocimiento que marcó un avance importante en términos de inclusión dentro del cine y la televisión.

El reto de entrar a la comedia

Interpretar a Kelly representó un desafío significativo para Vaughan Murrae, ya que se trató de su primera incursión en la comedia.

De acuerdo con declaraciones en entrevistas, el proyecto fue una oportunidad para explorar nuevas habilidades y salir de su zona de confort.

El actor ha destacado que uno de los aspectos más valiosos de esta experiencia fue trabajar con el equipo original de la serie, lo que aportó un fuerte componente emocional al proyecto.

Una nueva etapa para Malcolm… y para sus fans

La llegada de Kelly no solo refresca la historia, sino que también refleja la evolución de la televisión y sus audiencias.

Con Vaughan Murrae en el elenco, la serie apuesta por una representación más amplia, sin dejar de lado el humor y la esencia que la convirtieron en un clásico.

Este regreso demuestra que Malcolm el de en medio sigue vigente, capaz de adaptarse a nuevos tiempos y seguir conectando con distintas generaciones.

Kelly, sin duda, ya se perfila como uno de los personajes más comentados de esta nueva etapa, consolidando a Vaughan Murrae como un nombre a seguir en la industria.

AAAT*