Por qué todos buscan el documental de Bukele y dónde verlo gratis en línea

El documental The Deal: Trump, Bukele & the Gangs of El Salvador se ha convertido en tendencia y uno de los contenidos más buscados en internet en los últimos días. El interés no es casual: la producción retoma una de las versiones más polémicas sobre la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele y el posible papel de las pandillas en la reducción de la violencia.

Realizado por la cadena pública estadunidense PBS, a través de su serie de investigación Frontline, el documental reúne testimonios, documentos y años de trabajo periodístico que han colocado nuevamente a El Salvador en el centro del debate internacional.

¿Dónde ver el documental de Bukele?

El documental puede verse de forma gratuita en línea a través de canales oficiales:

En el sitio web de Frontline (PBS)

Acceso sin costo

Duración aproximada: 54 minutos

Disponible en inglés, con opción de subtítulos

Dos mil presuntos pandilleros están detenidos en el CECOT de El Salvador. Foto: Reuters

La disponibilidad puede variar dependiendo del país, por lo que algunos usuarios pueden encontrar restricciones al intentar reproducirlo.

¿Se puede ver en México?



Sí.

El contenido está alojado en la plataforma de PBS, que en ciertos casos limita su acceso fuera de Estados Unidos.

Esto implica que:

En México podría no reproducirse de forma directa en todos los dispositivos

Algunos usuarios optan por herramientas como VPN para acceder

También circulan fragmentos y avances en distintas plataformas

En este link puedes acceder al documental.

¿De qué trata The Deal

El documental examina investigaciones periodísticas previas —principalmente del medio salvadoreño El Faro— sobre posibles negociaciones entre autoridades y pandillas.

Los reclusos permanecen en sus celdas mientras el ministro de Seguridad de Costa Rica, Gerald Campos, recorre el Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) durante una visita organizada por la Presidencia de El Salvador en Tecoluca, El Salvador, el 4 de abril de 2025. AFP

A partir de ese material, plantea la hipótesis de que integrantes de grupos criminales habrían contribuido a la reducción de la violencia a cambio de beneficios dentro del sistema penitenciario.

Entre los elementos que se mencionan en estas investigaciones se encuentran:

Condiciones diferenciadas para líderes encarcelados Posibilidad de comunicación desde prisión Decisiones relacionadas con su traslado o control interno

La producción también aborda el contexto de la relación entre El Salvador y Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, en temas vinculados a seguridad y migración.

¿Está comprobado el presunto pacto?

El documental se ubica en el terreno de la investigación periodística.

Es decir:

No se trata de una resolución judicial

No presenta conclusiones derivadas de un proceso legal

Expone testimonios, documentos e indicios recopilados por periodistas

Las versiones sobre un posible acuerdo entre el gobierno y pandillas han sido publicadas desde hace varios años por distintos medios y continúan siendo objeto de debate público

. ¿Qué ha dicho el gobierno de Bukele?

Hasta ahora, no se ha difundido una postura específica del gobierno salvadoreño sobre este documental en particular.

Sin embargo, ante investigaciones similares en el pasado, el presidente Nayib Bukele y su administración han negado de forma reiterada la existencia de pactos con pandillas.

También han cuestionado la veracidad de estos reportes y han señalado a medios como El Faro por supuestamente difundir información sesgada.

¿Por qué se volvió tendencia?

El interés en este documental coincide con un momento en el que la estrategia de seguridad de El Salvador sigue siendo observada a nivel internacional.

Por un lado, el gobierno reporta una reducción histórica en los homicidios. Por otro, organismos internacionales han expresado preocupaciones sobre derechos humanos, detenciones masivas y transparencia.

En ese contexto, cualquier contenido que explore lo que ocurre detrás de esa estrategia genera atención inmediata.

Un tema que sigue abierto

El documental de PBS no establece conclusiones definitivas, pero vuelve a colocar sobre la mesa una de las discusiones más sensibles en torno al caso salvadoreño.

Si la reducción de la violencia responde únicamente a una política de seguridad estricta o si existen factores adicionales es una pregunta que, por ahora, sigue abierta en el ámbito público.

«pev»