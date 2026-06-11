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México Vs Sudáfrica EN VIVO: Partido inaugural, Mundial 2026

¡Terminó la espera! México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 desde la cancha del Estadio Ciudad de México; sigue EN VIVO todos los detalles

Por: Bernardo Ferreira

México disputa su octavo partido inaugural en Copas del Mundo; Sudáfrica busca dar la sorpresa.
México disputa su octavo partido inaugural en Copas del Mundo; Sudáfrica busca dar la sorpresa.
Escudo Selección Mexicana.
MÉXICO
00
SUDÁFRICA
Escudo Selección de Sudáfrica.
POR COMENZAR...
-El XI de Sudáfrica para el partido inaugural

Portero: Ronwen Williams.
Defensas: Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau e Ime Okon.
Mediocampistas: Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole y Jayden Adams.
Delanteros: Lyle Foster e Iqraam Rayners

-¡¡¡Alineación confirmada de México!!!

Tres jugadores del XI titular verán sus primeros minutos en partido oficial del Tri

Portero: Raúl 'Tala' Rangel
Defensas: Israel Reyes, César Montes (capitán), Johan Vásquez y Jesús Gallardo
Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo
Delanteros: Roberto 'Piojo' Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

-Sudáfrica sale de su hotel de concentración

Con rumbo a un apagado Coloso de Santa Úrsula

-El Estadio Ciudad de México es sede por tercera ocasión

Y recibirá su partido 20 en la historia de las Copas del Mundo; más que ningún otro

-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos al partido inaugural del Mundial 2026!!!

México jamás ha ganado cuando inaugura una Copa del Mundo, mientras que Sudáfrica busca dar la sorpresa

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