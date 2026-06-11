México Vs Sudáfrica EN VIVO: Partido inaugural, Mundial 2026

- ¡¡¡Alineación confirmada de México!!!

Tres jugadores del XI titular verán sus primeros minutos en partido oficial del Tri



Portero: Raúl 'Tala' Rangel

​Defensas: Israel Reyes, César Montes (capitán), Johan Vásquez y Jesús Gallardo

​Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo

​Delanteros: Roberto 'Piojo' Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez