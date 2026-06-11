México Vs Sudáfrica EN VIVO: Partido inaugural, Mundial 2026
¡Terminó la espera! México y Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 desde la cancha del Estadio Ciudad de México; sigue EN VIVO todos los detalles
Portero: Ronwen Williams.
Defensas: Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau e Ime Okon.
Mediocampistas: Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole y Jayden Adams.
Delanteros: Lyle Foster e Iqraam Rayners
Tres jugadores del XI titular verán sus primeros minutos en partido oficial del Tri
Portero: Raúl 'Tala' Rangel
Defensas: Israel Reyes, César Montes (capitán), Johan Vásquez y Jesús Gallardo
Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo
Delanteros: Roberto 'Piojo' Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez
Con rumbo a un apagado Coloso de Santa Úrsula
Y recibirá su partido 20 en la historia de las Copas del Mundo; más que ningún otro
México jamás ha ganado cuando inaugura una Copa del Mundo, mientras que Sudáfrica busca dar la sorpresa