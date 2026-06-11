El camino de la milla al Mundial, más en tono funeral que en modo fiesta
Así se vive el caminar por la denominada última milla a horas de la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México para el partido de México vs Sudáfrica.
Miles de aficionados madrugaron en la Ciudad de México para poder llegar con tiempo al Estadio Ciudad de México a la inauguración del Mundial donde México enfrentará a Sudáfrica en su carácter de anfitrión.
La famosa milla hizo que miles de aficionados decidirán caminar desde las 7 de la mañana para hacer filas y esperar el acceso al estadio a las 8 de la mañana. Los más afortunados, quienes tomaron la decisión de llegar en metro desde el metro Taxqueña y después en tren ligero hasta la estación del estadio justo en la entrada del Coloso.
Podría ser la larga caminata, que en algunos puntos fue de hasta cuatro kilómetros, o las dudas que aún deja la Selección Mexicana, pero el ambiente está tardando en arrancar.
Se caminó casi en silencio, como si se fuera a un funeral en lugar de una fiesta. Por supuesto que las excepciones se presentaron, los vestidos de aztecas, de charros, chilenos, el Chavo del 8 o Chapulín Colorado trataban de poner el ambiente, pero casi era una misión imposible.
Quizá la respuesta también está en que al estadio llegaron aquellos que gozan de alto poder adquisitivo y no están acostumbrados a gritar y cantar sin sentido alguno, como lo hace el mexicano que cada quince días va a los estadio de futbol a apoyar a su equipo.
El Mundial arrancó en la madrugada, aún sin que la fiesta explote, será misión de la Selección Mexicana prender la chispa de la emoción.