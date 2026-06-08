Seis futbolistas no tienen minutos oficiales con México previo al Mundial 2026

Hasta antes de que ruede el balón en el Mundial 2026, seis futbolistas no cuentan con minutos en torneos oficiales con la Selección Mexicana, siendo un combinado joven, inexperto y que Javier Aguirre deberá moldear en tiempo récord para los momentos de apremio; algunos podrían romper la estadística este jueves 11 de junio ante Sudáfrica.

Solamente 20 jugadores que confirman la lista final de México para el Mundial 2026 ya cuentan con experiencia jugando minutos en el Tri en torneos oficiales: Copa Oro, Nations League, Final Four, Copa América o Copa del Mundo.

Estos son cada uno de los futbolistas a los que se hace mención en la lista del Tri:

Raúl ‘Tala’ Rangel

El portero mexicano de 26 años recibió su primera convocatoria en 2024, sin embargo, a pesar de ser considerado a diversos partidos oficiales, el cancerbero no cuenta con minutos oficiales defendiendo los colores de la Selección Mexicana.

Raúl 'Tala' Rangel jamás ha disputado un partido oficial con la Selección Mexicana. Mexsport

Carlos Acevedo

Sin ser uno de los jugadores más recurrentes en la Selección Mexicana durante los últimos procesos que se han vivido en el Tricolor, Carlos Acevedo acude al Mundial 2026 como tercer portero y -aparentemente- relegado a la banca.

Carlos Acevedo será uno de los 3 porteros de México durante el Mundial 2026. Mexsport

Brian Gutiérrez

El mediocampista tuvo en 2026 su primera oportunidad de jugar para el combinado nacional y, con 7 apariciones defendiendo la playera de la Selección Mexicana, Brian Gutiérrez logró hacerse de uno de los 26 sitios en el cuadro de Javier Aguirre.

Brian Gutiérrez celebra el primer gol del Tri con la playera negra que podrían usar durante el Mundial 2026. Mexsport

Obed Vargas

Con 20 años y jugando para el Atlético de Madrid, Obed es uno de los futbolistas de la Selección Mexicana que cuenta con minutos únicamente en partidos amistosos, sin embargo, jamás ha estado sobre el terreno de juego en un compromiso de carácter oficial con el Tri mayor.

Obed Vargas y Gilberto Mora podrían ser los futbolistas que disputaron el Mundial sub 20 con México y, un año después, la justa veraniega con el Tri mayor. Mexsport

Álvaro Fidalgo

En marzo de 2026 El Maguito contó con su primera oportunidad de vestir la playera nacional y, pese a ser uno de los fuertes candidatos para hacerse con la titularidad en el Tri, Fidalgo no suma minutos oficiales con la playera de la Selección Mexicana.

Álvaro Fidalgo comenzó su etapa en la Selección Mexicana con el número 19. Mexsport

Armando ‘Hormiga’ González

El goleador de Chivas y la Selección Mexicana, también conocido como El Otaku del gol, llegó al Tri para el 2025 luego de consagrarse campeón de goleo en la Liga MX; su desempeño con el Rebaño le concedió uno de los cupos en el Mundial 2026 donde buscará comenzar a poner su nombre en un peldaño distinto dentro de la historia nacional.

Armando 'Hormiga' González jugando con México ante Portugal. Mexsport

BFG