Primeros anotadores de México en la historia de los Mundiales; Quiñones el más rápido

Con gol de Julián Quiñones en el minuto 8, el Estadio Ciudad de México se cimbró junto a las 80,824 almas que gritaron la anotación ante Sudáfrica; representa el primer gol más rápido de la Selección Mexicana en los Mundiales, rompiendo la marca de Fernando Quirarte en 1986, donde vacunó a Bélgica al 23’.

De las 23 ediciones disputadas en la historia de las Copas del Mundo, México no fue parte de la justa mundialista en 5 de ellas: Italia 1934, Francia 1938, Alemania 1974, España 1982 e Italia 1990.

México anotó en su primer partido: 11/18.

México anotó en su segundo partido: 5/18.

México anotó en su tercer partido: 2/18.

* Ningún jugador logró anotar el primer gol de México en distintas ediciones de Copa del Mundo.

El Estadio Ciudad de México cuenta con un aforo para 80,824 espectadores. Mexsport

Jugadores que anotaron el primer gol de México en un Mundial

De las 18 ediciones en las que México ha participado en una Copa del Mundo, el Tri siempre anotó. Esta es la lista de los futbolistas que se encargaron de estremecer la red rival por primera vez en el certamen en favor del conjunto nacional:

*Uruguay 1930 / Juan Carreño Vs Francia, minuto 70.

**Brasil 1950 / Héctor Ortiz Vs Yugoslavia, minuto 89.

**Suiza 1954 / José Lamadrid Vs Francia, minuto 54.

**Suecia 1958 / Jaime Belmonte Vs Gales, minuto 89.

***Chile 1962 / Isidoro Díaz Vs Checoslovaquia, minuto 12.

*Inglaterra 1966 / Enrique Borja Vs Francia, minuto 48.

**México 1970 / Javier Valdivia Vs El Salvador, minuto 45.

*Argentina 1978 / Arturo Vázquez Ayala Vs Túnez, minuto 45.

*México 1986 / Fernando Quirarte Vs Bélgica, minuto 23.

Fernando Quirarte durante el Mundial 1986, donde México llegó hasta Cuartos de Final. Mexsport

**Estados Unidos 1994 / Luis García Postigo Vs Irlanda, minuto 42.

*Francia 1998 / Ricardo Peláez Vs Corea del Sur, minuto 51.

*Corea-Japón 2002 / Cuauhtémoc Blanco Vs Croacia, minuto 60.

*Alemania 2006 / Omar Bravo Vs Irán, minuto 28.

*Sudáfrica 2010 / Rafa Márquez Vs Sudáfrica, minuto 79.

*Brasil 2014 / Oribe Peralta Vs Camerún, minuto 61.

*Rusia 2018 / Hirving Lozano Vs Alemania, minuto 35.

***Qatar 2022 / Henry Martin Vs Arabia Saudita, minuto 47.

*México, Estados Unidos y Canadá 2026 / Julián Quiñones Vs Sudáfrica, minuto 8.

* Gol en el primer partido del Mundial.

** México anotó hasta el segundo partido de Fase de Grupos.

*** No anotó en sus primeros dos partidos del Mundial, fue hasta el tercero de ellos.

BFG