Dumpling Squishy, ¿el juguete viral fue retirado del mercado por sustancia cancerígena?

Dumpling Squishy, juguetes virales que se aplastan con la mano y recuperan lentamente su forma, alcanzaron gran popularidad debido a su éxito en redes sociales.

En plataformas como TikTok, miles de usuarios comparten videos abriendo los pequeños paquetes sorpresa para descubrir cuál de los coloridos personajes les había tocado.

Su diseño está inspirado en un dumpling asiático, con una textura suave y elástica, además de que se venden bajo un formato coleccionable, lo que hizo que rápidamente se volvieran tendencia entre niños y adolescentes.

No obstante, la popularidad de los juguetes Dumpling Squishy dio un giro inesperado luego de que trasciende su retiro del mercado, aunque es mejor leer las ‘letras chiquitas’ de esta noticia que se ha viralizado rápidamente, provocando la incertidumbre por parte de padres cuyos hijos tienen uno de esos juguetes.

¿Los juguetes Dumpling Squishy fueron retirados del mercado?

Dumpling Squishy, juguete viral. Especial

Fue en el Reino Unido en donde se ordenó retirar del mercado un lote de esos productos. ‘Un lote’, es decir, que no todos los que se venden quedaron prohibidos y no en todo el mundo.

La alerta se refiere a un lote específico de juguetes que no contaban con información clara sobre su fabricante y que, en muchos casos, correspondían a imitaciones o productos de origen desconocido.

La alerta, que se emitió en el Reino Unido el pasado 25 de junio, afecta específicamente al juguete denominado Squeezy Dumplings, distribuido por Samsons Cash and Carry Ltd.

Hasta el momento, la marca original que popularizó estos juguetes no forma parte del retiro, por lo que las autoridades insisten en no generar alarma entre quienes compraron versiones oficiales.

¿Tienen sustancia cancerígena?

Dumpling Squishy, juguete viral. Especial

En el lote señalado, la Oficina de Seguridad y Normas de Productos de Reino Unido, informó que esos juguetes suponen un “riesgo químico grave” al contener su capa exterior “una concentración excesiva de benceno”, sustancia que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer incluye en su Grupo 1, al haberse demostrado su potencial cancerígeno para los humanos en base a la evidencia científica actual.

El riesgo químico es considerado grave y se ha pedido a quienes tengan el producto que dejen de utilizarlo y lo devuelvan al establecimiento donde fue adquirido.

Para tener mayor claridad sobre la sustancia, es importante tener en cuenta que el benceno es un compuesto que se utiliza en diversos procesos industriales y que, con una exposición repetida durante largos periodos, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como la leucemia.

En tanto, el contacto con cantidades elevadas de benceno puede provocar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias, aunque especialistas señalan que el simple hecho de haber manipulado uno de estos juguetes no significa que una persona vaya a enfermar, ya que el riesgo depende de la cantidad y del tiempo de exposición.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron dejar de usar cualquier Dumpling Squishy que desprenda un fuerte olor a químicos, que no tenga información del fabricante o que haya sido adquirido a través de vendedores no confiables. También aconsejan verificar que el producto cuente con los sellos de seguridad correspondientes antes de comprarlo.

¿Alerta en México?

Hasta ahora, el retiro del mercado solo ha sido anunciado oficialmente en el Reino Unido y no existe una alerta similar en México o Estados Unidos.

Pese a lo anterior, debido a que estos juguetes también se comercializan por internet y mediante importaciones, las autoridades recomiendan comprarlos únicamente a distribuidores confiables y verificar siempre su procedencia y etiquetado.

A esta alerta se suma otra preocupación relacionada con un reto viral en internet, en el que algunas personas calentaban estos juguetes en el microondas para grabar videos. Expertos advirtieron que esta práctica puede ser extremadamente peligrosa, ya que el material del interior puede alcanzar temperaturas muy altas y explotar al romperse, provocando quemaduras graves.

¿Cómo es el juguete?

El juguete tiene forma de dumpling, una especie de empanada característica de distintas cocinas asiáticas, y se presenta dentro de una pequeña cesta que imita los recipientes de bambú empleados para cocinarlas al vapor.

Su material blando permite estrujarlo repetidamente antes de que vuelva a recuperar su volumen inicial, de ahí su consideración como juguete sensorial o antiestrés.

Todos los Dumpling Squishy tienen una apariencia similar por lo que uno de los problemas de la alerta en el Reino Unido es la dificultad para identificar las unidades afectadas.

Lo mínimo que se debe revisar de ellos, si se pretende comprar uno o ya se tiene, es el número de lote, código de barras y la identificación del fabricante.