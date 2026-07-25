Erik Lira confirma que se va a Europa: "Hay conversaciones avanzadas" 

Erik Lira sigue siendo pieza clave en el esquema de Joel Huiqui. Tras su destacada participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, regresó a Cruz Azul y ya sumó otro título en su carrera.

Sin embargo, el volante mexicano tiene claro sus objetivos, él quiere irse a Europa y ya reveló que existen negociaciones avanzadas para fichar por otro club.

Erik Lira se reintegra con Cruz Azul, a la espera de ofertas de Europa Cruz Azul

Erik Lira confirma negociaciones para irse a Europa

Tras coronarse en el Campeón de Campeones 2026 con Cruz Azul, el mediocampista habló con TUDN y no ocultó su ambición.

Erik Lira señaló que quiere irse a Europa, es su sueño y no tendrá otro objetivo en mente que ese.

Es un sueño que no voy a parar hasta cumplirlo. Mi objetivo es ese y lo voy a lograr”, afirmó.

Lira confirmó que existen negociaciones avanzadas para fichar por un club europeo, sin embargo, no reveló de quién se trata.

Todavía no la hay (una oferta formal), hay conversaciones bastante avanzadas. Esta próxima semana se puede mover algo”, finalizó.

¿Qué equipos quieren fichar a Erik Lira?

Diversos reportes han vinculado a Erik Lira con clubes europeos tras su crecimiento en Liga MX y su buen Mundial.

Entre los nombres que más han circulado destacan el ESTAC Troyes (perteneciente al City Football Group, que también controla al Manchester City y al Girona), así como Ajax y Feyenoord de los Países Bajos y el Real Betis de España.

Erick Lira detiene con falta a Jude Bellingham. Reuters

También han aparecido menciones a clubes como Sevilla, Valencia, Lens, Benfica y, más recientemente, reportes de dos propuestas concretas: una de un equipo de media tabla de España y otra de un club histórico de Italia.