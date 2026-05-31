Raúl Jiménez busca romper sequía en 2026: tres Mundiales sin gol ni titularidad
Luego de 3 ediciones, 6 partidos y 116 minutos en Copas del Mundo, Raúl Jiménez intentará que el Mundial 2026 sea el primero en el que estremezca la red rival
Con 35 años, Raúl Jiménez será pieza clave de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, mismo que representará su cuarta participación en una Copa Mundial de la FIFA con el Tri y donde buscará romper su malaria, ya que jamás ha anotado un gol ni ha sido titular.
Todo parece indicar que el jueves 11 de junio Raúl Jiménez iniciará en el partido inaugural del Mundial 2026 en donde México recibirá a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México, además de que las apuestas estarán hechas para ver al actual delantero de Fulham anotar su primer gol en una Copa del Mundo.
Tras sus apariciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Raúl Jiménez no conoce lo que es ser titular con el Tri, ya que Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino prefirieron a otros delanteros en lugar del Lobo de Tepeji, quien siempre ha buscado ser un revulsivo para el ataque azteca.
Estos son los delanteros ante los que perdió la partida Raúl Jiménez durante las tres ediciones de Copa del Mundo en las cuales ha participado:
Brasil 2014 / Oribe Peralta y Javier Chicharito Hernández.
Rusia 2018 / Javier Chicharito Hernández.
*Qatar 2022 / Henry Martin.
* Mundial al que llegó ‘entre algodones’ y en el que su convocatoria fue criticada por la pubalgia que arrastraba.
Los 6 partidos de Raúl Jiménez en Mundiales
Con 116 minutos disputados en Copas del Mundo, estos son cada uno de los seis encuentros en donde Raúl Jiménez contó con actividad:
México 0-0 Brasil - 6 minutos / Brasil 2014.
México 1-0 Alemania - 24 minutos / Rusia 2018.
México 0-2 Brasil - 30 minutos / Rusia 2018.
México 0-0 Polonia - 19 minutos / Qatar 2022.
México 0-2 Argentina - 24 minutos / Qatar 2022.
México 2-1 Arabia Saudita - 13 minutos / Qatar 2022.
Por su parte, estos son los partidos de Copa del Mundo en los que Raúl Jiménez no fue considerado y quedó relegado en la banca por decisión técnica:
Brasil 2014 / Vs Camerún, Croacia y Países Bajos.
Rusia 2018 / Vs Corea del Sur y Suecia.
Qatar 2022 / jugó en todos los partidos que disputó el Tri, edición en donde el combinado azteca fue eliminado en Fase de Grupos.
BFG