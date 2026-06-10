FIFA anuncia el aforo final de los estadios del Mundial 2026, ¿cuál es el de mayor capacidad?

Los estadios que albergarán el Mundial 2026 en México tendrán contrastes, por un lado uno de ellos estará dentro de los de mayor aforo, mientras que los otros dentro de los de menor capacidad respecto a las sedes del torneo que se organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

A menos de 18 horas de que arranque el certamen con el partido entre México y Sudáfrica, FIFA ha ratificado el aforo oficial y definitivo de los 16 escenarios que albergarán la competencia.

Cabe mencionar que todos los estadios han sufrido modificaciones respecto a sus estructuras originales para cumplir con las normativas, lo cual ha incluido una renovación de dos años en el Estadio de la Ciudad de México o el cambio de gradas y césped en estadios de la NFL en Estados Unidos.

La FIFA proyecta de forma contundente que esta edición superará el récord acumulado de 3.5 millones de espectadores establecido en el Mundial de Estados Unidos 1994. La expansión a 48 selecciones se traducirá en más partidos, más comunidades involucradas y estadios completamente abarrotados que brindarán una experiencia de clase mundial.

El Estadio Ciudad de México, el de mayor capacidad del Mundial 2026

El histórico Estadio de la Ciudad de México se mantiene en la cima del torneo como la sede con mayor capacidad oficial, registrando 80,824 asientos disponibles para la competencia. El mítico inmueble mexicano superó por un estrecho margen al Estadio de Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), consolidando su posición como el gigante de la Concacaf para esta histórica justa veraniega.

En contraparte, el Estadio Jalisco y Monterrey se encuentran dentro de los de menor capacidad del certamen.

El Estadio Guadalajara está listo para el Mundial Reuters

Listado de estadios del Mundial 2026 ordenados de mayor a menor capacidad

Estadio de la Ciudad de México (México): 80,824 espectadores

Estadio de Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos): 80,663 espectadores

Estadio de Dallas (Estados Unidos): 70,649 espectadores

Estadio de Los Ángeles (Estados Unidos): 70,492 espectadores

Estadio de Kansas City (Estados Unidos): 69,045 espectadores

Estadio del Área de la Bahía de San Francisco (Estados Unidos): 68,827 espectadores

Estadio de Houston (Estados Unidos): 68,777 espectadores

Estadio de Filadelfia (Estados Unidos): 68,324 espectadores

Estadio de Atlanta (Estados Unidos): 68,239 espectadores

Estadio de Seattle (Estados Unidos): 66,925 espectadores

Estadio de Miami (Estados Unidos): 64,478 espectadores

Estadio de Boston (Estados Unidos): 64,146 espectadores

Estadio BC Place de Vancouver (Canadá): 52,497 espectadores

Estadio de Monterrey (México): 51,243 espectadores

Estadio de Guadalajara (México): 45,664 espectadores