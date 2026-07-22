Planta "huele de noche": los riesgos que debes conocer y los beneficios que pocos saben

La planta conocida como huele de noche (Cestrum nocturnum), es una de las especies ornamentales más apreciadas por el intenso perfume que desprende al caer el sol. Su fragancia la convierte en una de las favoritas para decorar jardines y patios, pero también es importante conocer que requiere ciertos cuidados, ya que puede representar un riesgo para niños, mascotas e incluso para algunas personas.

Aunque su aroma no es peligroso por sí solo, esta planta contiene compuestos tóxicos que hacen necesario manipularla con precaución y ubicarla en un sitio adecuado.

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¿Por qué la planta "huele de noche" puede ser peligrosa?

El principal riesgo de esta especie no está en su fragancia, sino en la presencia de sustancias como alcaloides, entre ellas nicotina, atropina y escopolamina. Si alguna persona, especialmente un niño, o una mascota ingiere sus hojas o frutos, podría presentar una intoxicación.

Entre los síntomas más comunes se encuentran: vómito, diarrea, irritación o gastritis y aceleración del ritmo cardíaco.

Además, al podarla o manipularla, la savia puede provocar irritación, enrojecimiento o picazón en la piel de personas sensibles.

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¿Dónde es recomendable colocar esta planta?

Los especialistas recomiendan sembrarla únicamente en áreas exteriores con buena circulación de aire, como jardines, terrazas o patios.

No es aconsejable colocarla dentro de habitaciones, salas poco ventiladas o dormitorios, ya que durante la noche libera una fragancia muy intensa que puede resultar molesta para algunas personas.

Asimismo, es importante mantenerla fuera del alcance de perros, gatos y niños pequeños para evitar que muerdan sus hojas o frutos.

Flores tóxicas para perros Canva

¿Qué efectos puede provocar su aroma?

El característico perfume del huele de noche es muy concentrado y se intensifica después del atardecer. Aunque olerlo no representa un peligro mortal, permanecer durante mucho tiempo en un lugar cerrado donde la planta esté floreciendo puede ocasionar molestias como: dolor de cabeza, mareos, náuseas y estornudos o irritación en personas sensibles.

Por ello, lo más recomendable es disfrutar de su aroma únicamente en espacios abiertos y bien ventilados.

¿También ofrece beneficios para el jardín?

A pesar de las precauciones que requiere, esta planta también aporta diversas ventajas cuando se cultiva correctamente.

Su intenso aroma ayuda a mantener alejadas algunas plagas gracias a los compuestos que libera de forma natural. Además, durante la noche atrae polinizadores como polillas y mariposas nocturnas, favoreciendo la biodiversidad del jardín.

En la medicina tradicional, sus hojas también han sido utilizadas con distintos fines, como aliviar dolores de cabeza, molestias estomacales y algunos problemas de la piel; sin embargo, estos usos no sustituyen el tratamiento médico y deben realizarse con conocimiento especializado debido a su toxicidad.

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¿Qué simboliza la dama de la noche?

Al abrir sus flores únicamente cuando cae la noche, suele asociarse con el misterio, la transformación y la belleza que aparece en los momentos menos esperados.

Su capacidad para perfumar el ambiente mientras la mayoría de las plantas permanecen cerradas la ha convertido en un símbolo de elegancia y encanto nocturno.

¿Cuántas veces florece durante el año?

En regiones de clima cálido o templado, el Cestrum nocturnum puede florecer entre dos y tres veces al año.

Su periodo de mayor floración comienza hacia finales de la primavera, continúa durante el verano y, si las condiciones son favorables, puede extenderse hasta principios o mediados del otoño. Para lograrlo necesita recibir suficiente luz solar y mantenerse en un ambiente adecuado.

En resumen, el huele de noche es una planta de gran belleza y fragancia inconfundible, pero conocer sus características y tomar las precauciones necesarias, permitirá disfrutar de sus beneficios sin poner en riesgo la salud de quienes viven en casa.