¿Se acaba la gira Juntos? Culpan a Canelo Álvarez del conflicto entre Josi Cuen y Jorge Medina

La gira Juntos atraviesa un momento de incertidumbre. Al menos eso es lo que se ha comenzado a especular luego de que surgiera una versión sobre un supuesto conflicto entre Josi Cuen y Jorge Medina, dos de los nombres más conocidos dentro de la música regional mexicana.

Y aunque podría parecer que una diferencia entre dos cantantes tendría que ver con cuestiones musicales, contratos o incluso con problemas personales, en esta ocasión hay un tercer personaje que habría quedado involucrado en la historia: Saúl “Canelo” Álvarez.

De acuerdo con información compartida por la periodista e influencer conocida como Chamonic, cuyo nombre real es Jacqueline Martínez, un comentario realizado por el boxeador durante una fiesta habría provocado una situación incómoda entre los dos intérpretes.

La polémica habría escalado al punto de poner en duda la relación profesional que actualmente mantienen Josi Cuen y Jorge Medina.

¿Qué hizo Canelo Álvarez para provocar el conflicto?

La historia se remonta a una celebración relacionada con el cumpleaños de Fernanda Gómez, esposa de Canelo Álvarez.

Durante el festejo, los integrantes de La Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina y Josi Cuen, fueron invitados a subir al escenario para cantar y compartir un momento con los asistentes.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el boxeador tomó el micrófono.

Según el relato difundido por Chamonic, en un momento de la celebración Canelo hizo un comentario en el que comparó a los dos cantantes y habló sobre el dinero que supuestamente había pagado para contar con la presencia de cada uno.

Mi compa Josi no me cobró nada… pero este cabrón, habría dicho el boxeador mientras señalaba a Jorge Medina.

Aunque la frase pudo haber sido tomada como una broma dentro del ambiente de la fiesta, la situación habría generado incomodidad y terminado provocando un problema entre los dos artistas.

Saúl Álvarez reaccionó con euforia desde ringside tras la victoria de Jaime Munguía en Las Vegas, en una imagen que reflejó el peso del regreso del tijuanense al primer plano del boxeo mundial. Redes Sociales

La versión señala que, después de aquel momento, la relación entre Josi Cuen y Jorge Medina habría quedado afectada.

Josi Cuen y Jorge Medina, de compañeros a rivales

La situación resulta llamativa porque los dos cantantes tienen una historia musical en común.

Tanto Jorge Medina como Josi Cuen formaron parte de La Arrolladora Banda El Limón, agrupación en la que compartieron varios años de trayectoria antes de continuar sus respectivos caminos como solistas.

Después de sus etapas individuales, ambos decidieron unir nuevamente sus talentos en un proyecto que ha tenido una importante respuesta por parte del público: la gira Juntos.

El concepto permitió que los intérpretes compartieran el escenario y recordaran parte de la música que marcó sus carreras. La idea de verlos nuevamente juntos fue bien recibida por los seguidores del regional mexicano, especialmente por quienes conocieron su trabajo durante su paso por La Arrolladora.

Josi Cuen y Jorge medina

¿La gira Juntos está en peligro?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Jorge Medina o Josi Cuen sobre una posible cancelación o separación del proyecto Juntos.

La información que apunta a un supuesto conflicto entre ambos proviene de la versión difundida por Chamonic, por lo que todavía no se puede afirmar que la gira haya llegado a su fin.

Sin embargo, el rumor ha sido suficiente para que los seguidores comiencen a preguntarse qué pasará con las próximas presentaciones.

La situación también ha generado conversación porque, de acuerdo con esta versión, un comentario que Canelo Álvarez habría hecho durante una fiesta terminó teniendo consecuencias que nadie esperaba.

josi cuen y jorge medina

No está claro si el problema entre los cantantes se originó únicamente por ese momento o si ya existían diferencias previas. Tampoco se conoce con certeza si hubo una discusión posterior entre ellos ni qué ocurrió exactamente después de la celebración.

¿Qué pasará con Jorge Medina y Josi Cuen?

Por ahora, los seguidores de ambos artistas tendrán que esperar para conocer si realmente existe un problema entre ellos y, sobre todo, si este afectará al proyecto Juntos.

La gira ha representado una oportunidad para que Jorge Medina y Josi Cuen vuelvan a compartir escenario después de sus respectivas etapas profesionales, por lo que una posible ruptura sería una noticia que seguramente impactaría a sus seguidores.

Mientras ninguno de los dos cantantes confirme o desmienta públicamente la situación, la versión continuará generando preguntas.

Lo que comenzó como un comentario durante una celebración podría haber terminado en una fuerte tensión entre dos músicos que, hasta hace poco, trabajaban juntos en uno de los proyectos más esperados por los fans del regional mexicano.