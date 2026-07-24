Invaden vivienda que perteneció a familia González Camarena por más de 100 años

“Para recuperar tu casa es un dineral y un camino legal nada fácil”, sentenció Adriana González Camarena, desde el campamento instalado en el cruce de Matías Romero y Coyoacán, en la Colonia Del Valle, donde vecinos mantienen una protesta para exigir justicia por el intento de despojo del inmueble ubicado en Matías Romero número 18.

Adriana dijo, en entrevista con Excélsior, que se sumó a este paro luego de que ella y su familia son víctimas de despojo, bajo un modus operandi que, aseguró, es prácticamente idéntico al de Matías Romero 18.

Narró que el inmueble, ubicado en la calle Martín Mendalde, también en la colonia del Valle fue ocupado ilegalmente hace dos meses.

Foto: Cortesía Adriana González Camarena

La vivienda perteneció a su abuelo, el muralista Jorge González Camarena, quien fuera hermano del creador de la televisión a color, Guillermo González Camarena. Durante casi un siglo fue el hogar de varias generaciones.

Ahí nació mi papá, ahí viví mis primeros cuatro años de vida”, recordó.

En los últimos años, la vivienda estaba ocupada por una de sus tías, adulta mayor y con problemas de salud, quien tuvo que ausentarse hace dos meses, tras sufrir una lesión en la cadera y complicaciones cardíacas.

Fue entonces cuando desconocidos aprovecharon para invadir la propiedad.

Pasé caminando con mi perra y vi que estaban metiendo materiales de construcción. Ya habían empezado a modificar la casa. Me quedé helada, los grabé y me quedé ahí un par de horas”, relató.

Al día siguiente, un trabajador de un edificio contiguo le mostró las imágenes de las cámaras de vigilancia, pero le advirtió que quienes ocupaban la vivienda eran personas peligrosas.

Foto: Cortesía Adriana González Camarena

Adriana afirmó que su familia preparaba la denuncia, cuando falleció su padre, en junio pasado. La mujer asegura que murió de tristeza y depresión.

Agregó que después vino el deterioro de la salud de su tía, quien legalmente debía presentar la querella. Enfatizó que solo esperan que la mujer mayor pueda firmarla o conceder un poder para iniciar formalmente el proceso penal.

Aunque reconoció la creación del Gabinete contra el Despojo, mantiene reservas sobre la capacidad de las autoridades para responder a las víctimas.