Todos los capitanes de México en la historia de los Mundiales

Hasta antes del inicio del Mundial 2026, un total de 15 jugadores de la Selección Mexicana arrancaron un partido de Copa del Mundo siendo capitanes del conjunto Tricolor; en la historia de las justas mundialistas, Rafa Márquez es el que más apariciones tiene (15) luciendo el brazalete en el brazo izquierdo.

Previo al inicio del Mundial 2026, México participó en 17 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, disputando 60 partidos y 15 capitanes arrancando con la cinta del capitán.

Rafa Márquez comanda la lista de los futbolistas que han portado el brazalete en más ediciones, ya que el Kaiser de Michoacán lo lució en cada una de las 5 justas en donde vistió la playera del Tri.

Más capitanías con México en los Mundiales: Rafa Márquez, 15 apariciones.

Capitán en más ediciones de Copa del Mundo: Rafa Márquez en 5.

Capitanes en distintas ediciones Mundial: 4, Rafa Márquez, Gustavo Peña, Antonio Carbajal y Andrés Guardado.

Mundial con más capitanes: Sudáfrica 2010 con 3 líderes: Rafa Márquez, Gerardo Torrado y Cuauhtémoc Blanco.

Más capitanías en una sola edición: Tomás Boy en 1986, con 5 presencias.

13 de 17 Mundiales con un solo capitán: 1930, 1954, 1858, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006 y 2014.

Capitán de México para el Mundial 2026: Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Johan Vásquez y Raúl Jiménez son los posibles elegidos para portar el gafete en la justa mundialista que arranca este jueves 11 de junio.

* Una de las versiones indica que el brazalete se utiliza en el lado izquierdo debido a que -en un inicio- la mayor parte de los jugadores eran diestros y, por comodidad, lo vestían del lado contrario… ahora se hace por costumbre; FIFA no prohíbe que se luzca en el brazo derecho.

Tomás Boy es el jugador que más veces arrancó como capitán en un partido de México de Copa del Mundo (5). Mexsport

Los 15 capitanes del Tri en los Mundiales

Cabe señalar que en el listado únicamente se consideran a los jugadores que iniciaron el partido siendo capitanes de México, no a los que durante el compromiso aprovecharon la salida del referente en turno para portar el brazalete:

Rafa Márquez (15) / Croacia, Ecuador, Italia y Estados Unidos en 2002, Irán, Angola, Portugal y Argentina en 2006, Francia y Argentina en 2010, Camerún, Brasil, Croacia y Holanda en 2014 y Vs Brasil en 2018.

Gustavo Peña (7) / Francia, Inglaterra y Uruguay en 1966, Unión Soviética, El Salvador, Bélgica e Italia en 1970.

Antonio Carbajal (6) / Suecia, Gales y Hungría en 1958, Brasil, España y Checoslovaquia en 1962.

Tomás Boy (5) / Bélgica, Paraguay, Irak, Bulgaria y Alemania Federal en 1986.

Andrés Guardado (4) / Alemania, Corea del Sur y Suecia en 2018 y Argentina en 2022.

Ignacio Ambríz (4) / Noruega, Irlanda, Italia y Bulgaria en 1994.

Alberto García Aspe (4) / Corea del Sur, Bélgica, Holanda y Alemania en 1998.

Rafael Garza (3) / Francia, Chile y Argentina en 1930.

Arturo Vázquez (3) / Túnez, Alemania y Polonia en 1978.

Horacio Casarín (2) / Yugoslavia y Suiza en 1950.

José Naranjo (2) / Brasil y Francia en 1954.

Guillermo Ochoa (2) / Polonia y Arabia Saudita en 2022.

Alfonso Montemayor (1) / Brasil en 1950.

Gerardo Torrado (1) / Sudáfrica en 2010.

Cuauhtémoc Blanco (1) / Uruguay en 2010.

* Italia 1934, Francia 1938, Alemania 1974, España 1982 e Italia 1990 son las ediciones en donde México no participó en la Copa del Mundo.

Rafa Márquez es el jugador que más veces inició con el gafete de capitán durante un Mundial con México. Mexsport

BFG